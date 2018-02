Diputado Guzmán: El Petro traerá más escasez e hiperinflación al país

febrero 26, 2018 - 1:41 pm

El diputado, Rafael Guzmán, integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, insistió en que pese a la implementación del Petro, la única moneda de curso legal es el bolívar, el Banco Central de Venezuela (BCV) es el que tiene el monopolio de la política monetaria y además no se pueden comprometer bajo ningún concepto, porque son inalienables e imprescriptibles, los recursos naturales”.

Guzmán precisó que con el Petro el gobierno busca evadir el control ciudadano ejercido a través la Asamblea Nacional (AN). “Pretenden con esta criptomoneda hacer una emisión de deuda digital, pero que además, si la compararas con otras deudas, ésta no se sabe cuándo vence y pretende ser respaldada por unas reservas que son irrealizables aparte que es inconstitucional”.

En entrevista a Anna Vaccarella en el programa En Sintonía de Unión Radio, resaltó que la primera emisión de Petros ha estado rodeada de mucho secretismo. “Se hace una preventa privada, donde nadie sabe quién fue, en la octavita de carnaval, y nadie supo quién compró”.

Puntualizó que obligatoriamente todas las transacciones en criptomonedas deben quedar registradas en el blockchain. “Esto lo maneja el Estado venezolano, con los registros que tiene el Estado y lo malo es que se podría estar utilizando para legitimación de capitales porque ningún país o banca de inversión sería ha manifestado que van a invertir en Petros”.

Reiteró que el Petro no ayudará al país a salir de la crisis. “Con el Petro no conseguiremos carne, no habrá mayor producción de queso y de maíz, no llegaran los fertilizantes y las semillas para atender la zafra que viene ahora para producir, con Petros no se acabará la inseguridad ni aparecerán las medicinas y eso es lo que al gente debe tener claro”, enfatizó.

Para concluir, advirtió que el Petro contribuirá a acelerar la escasez, el desabastecimiento y la hiperinflación.

Unión Radio