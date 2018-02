¡Devin Booker campeón del torneo de triples! Récord histórico del All Star (+Video)

febrero 17, 2018 - 11:45 pm

El concurso de triples del All Star de la NBA 2018 no pasará a la historia por su competitividad, pero sí lo hará por los números. Y lo hará gracias a Devin Booker, que se impuso en una buena final ante Klay Thompson finalizando con una puntuación final de 28 puntos, récord de todos los tiempos en puntuación. Sin embargo, hay que recordar que habría que ponerle un asterisco a esta cifra, puesto que la máxima puntuación actual que se puede alcanzar es de 34, mientras que antes era de tan sólo 30.

La gran actuación del joven jugador de los Pheonix Sans salvó un concurso que llevaba camino de convertirse en decepcionante debido a una muy mala primera ronda en la que participaron Eric Gordon (Rockets), Devin Booker (Suns), Klay Thompson (Warriors), Bradley Beal (Wizards), Wayne Ellington (Heat), Kyle Lowry (Raptors), Tobias Harris (Clippers), Paul George (Thunder).

“Tenía grandes rivales. Ha sido una final muy dura”, expresó con una sonrisa el escolta de 21 años después de ganar a nada más y nada menos a uno de los componentes del Big Three de Golden State Warriors, Klay Thompson, que con una puntuación de 25 se tuvo que conformar con la segunda posición. Precisamente, Thompson era el jugador que tenía la mejor marca hasta el momento con una puntuación de 27 sobre 34 totales, registro que logró en 2016 y que compartía junto a su compañero Stephen Curry (2015).

El otro finalista fue Tobias Harris, que no estuvo a la altura de sus dos rivales y terminó con un 17 debido a que no estuvo nada acertado con el carro de los ‘moneyball’ finales.

El buen registro final y la actuación de Booker y Thompson salvó de un concurso que llevaba camino de convertirse en desastroso por su pobre primera ronda, en la que Harris finalizó con un 18, le siguió Wellington con un 17, Paul George con un decepcionante 9, Devin Booker con un 19, Kyle Lowry con un 11 y Beal con un 15. En esta primera ronda hay que destacar la mala actuación del campeón de 2017, Eric Gordon, que sólo pudo llegar a los 12 puntos fallando cuatro de los 5 ‘moneyball’ finales.

Devin Booker catches fire in the final round of the #JBL3PT competition to score an all-time record 28 PTS! pic.twitter.com/NsXjSCgpEd

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 18 de febrero de 2018