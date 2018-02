febrero 10, 2018 - 10:51 am

Con tan sólo 19 años, Paula Díaz sólo tiene un deseo: morirse. Padece una enfermedad degenerativa que desde hace cuatro años fue encogiendo su cuerpo hasta dejarla completamente inmóvil en una cama, dejándola sin poder comer ni dormir.

Como la eutanasia no es legal en Chile (sólo lo es en cinco países), le mandó un desgarrador video a la presidenta de Chile, Michelle Bachellet, para que le solicite el permiso para quitarse la vida: “Solo pido descanso. Le suplico que me de la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o que no se rompa”.

Los usuarios de Twitter se vieron conmovidos con la historia, y apoyan la causa con el hashtag #JusticiaParaPaula: “Cómo no pueden entender que ya no puedo más, que he hecho todo lo que me han dispuesto, he tomado de todo, pero nada me calma. Le suplico, le ruego que me de descanso por favor. Ya no puedo esperar otro día. Esto es una tortura“, dijo Paula.

Las imágenes hablan por sí solas. Con estas evidencias buscamos sensibilizar frente al severo daño en su salud, pasando de ser una niña sana a estar postrada en una cama sufriendo un dolor interminable día y noche. Que este mensaje llegue a @mbachelet y se haga #JusticiaParaPaula pic.twitter.com/sljighxWVL — #JusticiaParaPaula (@DescansoParaPau) 21 de enero de 2018





Radio Mitre