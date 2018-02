Deportivo JBL celebra su quinto aniversario con una emotiva gala

febrero 15, 2018 - 10:34 pm

Premios, reconocimientos y muchas alegrías se vivieron esta noche en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo en la gala de celebración del quinto aniversario del Deportivo JBL del Zulia, que fue fundado el 10 de febrero del 2013.

Las butacas del recinto estuvieron repletas con la presencia de jugadores de las categorías inferiores, padres y representantes, para festejar en familia un año más de vida de esta institución.

Los equipos nacionales de la “Maquinaria Negriazul” recibieron un merecido reconocimiento por su actuación en la Serie de Oro, donde la sub 14, sub 16 y sub 18 lograron transcender a la fase de cuartos de final en el campeonato del 2017.

Suying Olivares, presidenta de la asociación de fútbol del estado Zulia, y el árbitro José Argote fueron galardonados. De igual modo, algunos miembros del club le entregaron distinciones.

Mostraron su nueva vestimenta

Durante la gala se dieron a conocer los uniformes (local como visitante) que usará el equipo zuliano en el campeonato de la Segunda División del fútbol nacional. Los jugadores fueron presentados uno a uno.

Un gran número de ex jugadores del Deportivo JBL enviaron su mensaje de felicitación por su quinto aniversario. La noche terminó con un fotografía grupal entre el equipo profesional junto a los conjuntos de categorías nacionales.

Alberth Josue Piña

Fotos: Rafael Bastidas

