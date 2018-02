febrero 21, 2018 - 11:30 am

Cristiano Ronaldo no jugará el encuentro de La Liga Santander aplazado que el Real Madrid disputa este miércoles en Butarque ante el Leganés, y ha viajado junto a su pareja, Georgina Rodríguez, fuera de España. “El amor está en el aire”, publicó en las redes sociales.

El técnico madridista sustituyó a Cristiano Ronaldo en los últimos minutos del último partido de Liga, el pasado domingo en el Benito Villamarín ante el Real Betis, y en su comparecencia previa ya dejaba entrever su decisión.

“Cristiano no sé cuantos años seguidos lleva jugando 60 partidos a la temporada sin parar. Llega un momento en el que es necesario para él y para el equipo no jugar de vez en cuando. Él está mejor, haciéndolo de esta manera y claro que lo hablamos por el bien de todos”, adelantó Zidane.

Tampoco estarán en la cancha esta tarde Marcelo, Kroos y Modric, lesionados de diverso alcance, ni el arquero Keylor Navas.

Después del entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, Cristiano Ronaldo viajó en un vuelo privado junto a su pareja y colgó la foto en sus canales oficiales en las redes sociales con el comentario: “El amor está en el aire” acompañado de unos iconos de corazones.

Love is in the air ❤️❤️ pic.twitter.com/cwyBIQNaBQ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2018