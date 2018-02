febrero 20, 2018 - 10:56 pm

Si hay una voz avalada en los Bravos de Atlanta es la de Chipper Jones, el que fue el antesalista estrella del equipo y recién miembro del Salón de la Fama, elogió el potencial de Ronald Acuña, diciendo que no está seguro de haber visto alguna vez un pelotero tan espectacular como es Acuña.

“El muchacho va mucho más adelantado que yo (como prospecto)”, dijo Chipper. “Tendría que ponerlo en el mismo grupo con Andruw solo porque el muchacho avanzó tres niveles (de las menores) en un año. Es uno de los mejores prospectos que he visto”, agregó.

Las dos exleyendas de los Bravos, fueron testigos del jardinero durante la primera práctica este lunes en el complejo Wide World Sports de ESPN.

Acuña ha eclipsado la mirada de todos los presentes por todo su poderío físico y con el bate, que está llamado a ser el mejor prospecto de los Bravos desde Chipper y Andruw. “Ronald es mejor atleta que cualquier otro” comentaba su compañero Dansby Swanson.

Chipper Jones confesó que tiene poco que decirle a Ronald porque todo lo hace bien. “No tienes que decirle mucho a Ronald. Tras verlo batear en la jaula, yo no le cambiaría nada. La bola explota al chocar con su bate. La trayectoria de su swing es magnífica. Su bate permanece en la zona por mucho tiempo. Eso no se puede enseñar. Es un don. Sea quien le haya enseñado a este muchacho, lo hizo bastante bien. Si no está roto, no voy a tratar de arreglar nada”, cerró.

