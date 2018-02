El Alma Llanera alegra al público de Costa Rica: historia de un inmigrante

febrero 26, 2018 - 1:10 pm

“Y con ustedes… El talentoso flautista, Jesús Drever”, exclama el animador de un centro cultural de Costa Rica. El público aplaude y los sonidos de temas como el “Pajarillo” y “El Alma Llanera” se apoderan del ambiente. Pocos saben que detrás de ese talentoso músico se esconde una de las tantas historias de sobrevivencia que la crisis económica de Venezuela ha dejado en la vida de cada inmigrante que llega a otro país en búsquedas de una mejor calidad de vida.

“Llegué a Costa Rica por una corazonada. Solo conocía un amigo tico (costarricense) que vivía en Venezuela. Él me convenció de que era bueno irme y se lo agradezco”, relató a Noticia al Día el flaustista Jesús Drever, quien emigró en 2011, cuando la crisis no era tan marcada en su país natal.

Los espectadores se le acercan con frecuencia a felicitarlo por su magnífica interpretación musical. Él recibe con alegría y humildad los apoyos, pero no puede evitar que se le achique el corazón al recordar a los suyos, especialmente a su madre quien se quedó en Venezuela. “Siempre que puedo la ayudo con remesas, pero es más el apoyo moral que el dinero que puedo ofrecer porque en este país la vida es muy costosa y requiero cada colón (moneda oficial de Costa Rica) que gano para subsistir”.

Jesús no ha podido volver a Venezuela. El valor de un pasaje no está a su alcance por ahora. Su vida no ha sido fácil desde que llegó. Entonces, se instaló en Moravia, un cantón muy tradicional en la ciudad de San José, donde consiguió un pequeño apartamento en el que aún vive.

Después de pagar la cuota de depósito y el mes de alquiler, requería trabajo con urgencia para afrontar los gastos. La necesidad lo ayudó a buscar una manera diferente de conseguirlo. La red social Facebook se volvió su aliada y encontró una publicación especializada en música en un centro comercial. “Había un montón de nombres de personas relacionadas con el tema y agregué como a cien en mi Facebook. Les ofrecía mi trabajo como músico y, a medida que me aceptaban, agregaba a más y más contactos”, relata con una sonrisa.

Con el cariño de los costarricenses también se le han pegado algunas expresiones típicas del país. “No por eso dejé mis raíces. He enriquecido mi lenguaje. Ahora hablo tico-venezolano. Ahora digo ‘pura vida’ que es como sinónimo de ‘chévere’ o ‘mae’ en vez de ‘panas”, revela.

Nostálgico recuerda que extraña el calor de Valencia, donde vivía en Venezuela. “Yo lo odiaba, pero acá hace frío todo el año y llueve durante ocho meses continuamente. Hay que salir siempre con un paraguas, unas botas de hule y un impermeable. Son lluvias torrenciales con rayos. En cuanto a la comida, se parece mucho a la nuestra, se consiguen los ingredientes para preparar todo, hasta las arepas”, afirma.

A pesar de que no es su tierra natal se siente agradecido con las oportunidades que le ha brindado Costa Rica. “Yo era músico en Venezuela, pero acá me he profesionalizado”.

Jesús estudia en el Instituto Nacional de Música y gracias a ello ha obtenido numerosas ofertas para tocar en reconocidas orquestas sinfónicas. Le gustaría regresar cuando la crisis en Venezuela pase para interpretar su música y enseñar a los nuevos talentos. “Cuando mejore la situación en Venezuela seguro que volveré”, dice entusiasta.

No obstante, admite que los costarricenses no reciben con el mismo cariño a todos los venezolanos. Los inmigrantes que han llegado recientemente enfrentan una situación distinta. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha mostrado preocupación por la cantidad de personas que puede admitir en su territorio, y considera que no está en condiciones para que ese flujo migratorio se desborde. Ha crecido el desempleo y algunos culpan a los extranjeros de quitarles el trabajo.

“En particular, yo no he sentido rechazo. La mayoría de mis amigos son costarricenses. Inicialmente, no existía xenofobia a nuestra nacionalidad, pues venían a invertir y trabajar, pero todo ha cambiado. Hay una gran cantidad de inmigrantes venezolanos y algunos llegan con la actitud de abusar de los ticos, creyendo que se las saben todas. Hay que ser respetuoso con el país que nos recibe”, reflexiona.

Otro día termina para Jesús con buena música, trabajo y nostalgia. Baja la intensidad de la luces. Ha sido una buena jornada. Nuevamente, su flauta le ayuda llevar el pan a casa. ¡Ojalá mañana corra con la misma suerte! Las puertas del teatro se cierran, pero sólo por hoy. Este músico, como otros venezolanos que recorren el mundo, seguirá luchando con su talento y la esperanza de que llegue el día de regresar a su verdadero hogar, Venezuela.

Dayana Benavides/Pasante

Noticia al Día