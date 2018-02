A Maracaibo llegó lo que sus habitantes siempre han anhelado: UN “FRIITO” MERIDEÑO

febrero 24, 2018 - 7:10 pm

Los maracuchos utilizan chaquetas en las noches y apagan los aires y ventiladores para dormir

¡Maracaibo se está pareciendo a Mérida! A pesar de las dificultades que atraviesa el país, los marabinos dicen estar alegres, debido al agradable clima que se viene manifestando, en la ciudad, desde el pasado mes de diciembre. Algunos consideran que es un regalo de Dios y la naturaleza, por haber pasado la gran mayoría del año 2017 con un calor que definieron, literalmente, como “infernal”.

Sin embargo, la idiosincrasia de humor que tienen quienes prefieren les digan maracuchos y no marabinos, tampoco se hizo esperar. Su creatividad para inventar chiste los ha llevado a decir por jocosidad que el gobernador del Zulia, Omar Prieto, una vez que ganó le puso un aire central a todo el estado. Otros, señalan, de la misma manera, que el país se “batuqueó” y los climas se invirtieron.

¡Quién lo iba a pensar! Los maracuchos apagan los ventiladores a media noche, porque no aguantan el frio que hace a esas horas. Además, indican que se tienen que arropar de pies a cabeza y que si se van a sentar en el porche, en las tardes y noches, utilizan un suéter manga larga o chamarra.

Jesús Urdaneta sentenció en broma, que si esto sigue así, refiriéndose al cambio climático, “en cualquier momento los veremos a todos con bufandas, guantes y pasamontañas en el centro de Maracaibo y otros lugares públicos”.

“Ya no duermo en el cuarto, saco el colchón y lo tiro en la cocina, abro la puerta del fondo y me acuesto. No te imagináis el frio tan sabroso que hace allí, es un “friito” continuo, pero de repente viene la brisa y se me vuela hasta el cobertor. Siempre dejo un pie afuera del edredón para medir el clima”, explicó muy metódicamente lo que hacía para dormir, José Hernández.

Raíza Sánchez, comentó que ella duerme con las ventanas abiertas para disfrutar del agradable clima y que aprovecha este tiempo del frio para tratar de arreglar su aire acondicionado, el cual se dañó luego de varios bajones de luz.

Finalmente, los marabinos anhelan que el clima se quede así todo el año, ya que según ellos estamos viviendo un ambiente casi similar al de la Puerta, en el estado Trujillo.

Haroldo Manzanilla/@manzanillah

Fotos: David Moreno

Noticia al Día