Tintori: Candidato que vaya a las presidenciales es madurista

febrero 18, 2018 - 6:23 pm

La defensora de los derecho humanos Lilian Tintori, durante un acto organizado en rechazo a los cuatro años de encarcelamiento de su esposo, el líder opositor Leopoldo López, aseguró este domingo que “el candidato que vaya a la elección es un candidato madurista”.

La esposa del dirigente opositor Leopoldo López dijo que “no están las dadas condiciones” para la realización de unos comicios presidenciales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para el próximo 22 de abril.

“Nosotros exigimos todas las condiciones, pero ni siquiera las mínimas están dadas”, dijo.

Señaló, además, que no hay garantías de que la expresión del venezolano será respetada por el órgano electoral, por esto, no solo los venezolanos, sino también los países de latinoamérica, rechazan el llamado a las elecciones presidenciales.

Tintori lamentó que las negociaciones de diálogo hayan fracasado al no poder concretar condiciones que garanticen la transparencia del ejercicio electoral y agregó que “Chile y México, dos países fuertes de la región son testigos que las condiciones no están dadas, y por eso no vamos a la elección”.

El Nacional

Noticia al Día