Vargas Llosa vuelve a las librerías: @ellibrero (Ronald Rodríguez Vargas)

marzo 2, 2018 - 2:01 pm

El jueves primero de marzo el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa está de vuelta a los anaqueles de las librerías. Lo hace de la mano de su casa editora de siempre Alfaguara y con un ensayo con un título sugerente: “El llamado de la Tribu”, en el que hace una cartografía de los pensadores liberales que le ayudaron a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas que después del gran trauma ideológico que supuso, por un lado, el desencanto de la Revolución Cubana, y por otro, el distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado en su juventud, en suma un buen inventario comentado de las lecturas que moldearon su forma de pensar y de ver el mundo en los últimos 50 años.

En “El llamado de la Tribu” nos toparemos con Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-Francoise Revel, quienes le fueron de enorme ayuda durante aquellos años de desazón, mostrándole otra tradición de pensamiento que privilegiaba al individuo frente a la tribu, la nación, la clase o el partido, y que defendía la libertad de expresión como valor fundamental para el ejercicio de la democracia.

El escritor peruano ha estado muy revisado los últimos meses. El pasado septiembre se publicó “Conversaciones en Princeton” (Alfaguara) con Rubén Gallo. Todo un compendio de las conversaciones y reflexiones que tuvo con el periodista Rubén Gallo durante un semestre en la reputada universidad norteamericana. Todo un curso de literatura y política en la que se conversó con los alumnos sobre teoría de la novela, y sobre la relación del periodismo y la política con la literatura a través de cinco obras del autor. “Conversaciones en la catedral”, “Historia de Mayta”, “Quien mató a Palomino Molero”, “El Pez en el agua” y “La Fiesta del chivo”. Sin duda, una clase magistral sobre la actualidad y el oficio de novelista que se agradece.

Otro libro sobre el escritor peruano vio la luz estos día: “Encuentros con Vargas Llosa” (Deliberar) del periodista y poeta español Juan Cruz. Un libro homenaje si se quiere pues como ha dicho el autor, “he aprendido a hacer entrevistas gracias a todas sus conversaciones con el escritor. Todas las entrevistas reflejan a una persona respetuosa con las preguntas”, ha asegurado el periodista y escritor canario, que ha querido poner “toda su amistad, su admiración y su cariño” en la publicación de su libro. “Es un respondedor que no decepciona, que encuentra una capacidad enorme de respuesta”, La obra recoge entrevistas con Vargas Llosa en diferentes puntos importantes de su vida, como por ejemplo cuando perdió las elecciones en su país. En suma, un libro que como ha dicho el periodista Javier Rodríguez Marcos es “mucho más que encuentros, es una biografía oral, un de muchos de sus libros y una reflexión de los mismos.

La Ola detenida de Juan Carlos Méndez Guedez

El venezolano radicado en España desde hace un buen tiempo y con una carrera literaria interesante y fructífera nos presenta su más reciente publicación, “La Ola detenida”, bajo la edición de Harper Collins. Un thriler apasionante, con un personaje entrañable, enamoradizo y divertido que a la lectoría no se le será fácil olvidar en medio de una Caracas irreconocible, una Caracas y una Venezuela que nos robaron.

¿De qué va la trama?

Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, y de allí se ha perdido el rastro de la española Begoña de la Serra, hija díscola de un influyente político conservador. Para averiguar su paradero, la familia de la chica contrata a Magdalena Yaracuy, original detective que para resolver sus casos combina la brujería, las artes marciales y una certera puntería con las armas de fuego, como quien dice una Lisbeth Salander (la heroína de la trilogía Millenium) a la criolla.

La desaparición de Begoña se complica, Crímenes sanguinarios, grupos paramilitares, secuestradores, narcotraficantes y militares corruptos, rodean el mundo de esta muchacha que quizá ha cometido el error de enterarse e peligrosos secretos en un país aplastado por la escasez, el miedo y la violencia.

Así las cosas, Magdalena Yaracuy deberá echar mano de su agudeza, su intuición y en una feroz carrera contra el tiempo rescatar a su cliente antes de que sea capturada por los múltiples enemigos que desean exterminarla.

Un machiquero en Amazon

El galeno zuliano, machiquero para más señas, Nerio Enrique Romero González pone atravesó de la plataforma de Amazon a disposición de su consecuente lectoría su más reciente publicación, sobre el arte y ciencia que domina con un especial carácter pedagógico, la medicina familiar. Pretende – nos ha dicho- poner al alcance de todos los rudimentos necesarios para la compresión y mejor utilización de la misma.

En “Integralidad en acción. Fundamentos y Herramientas de la Medicina familiar” (Amazon) comienza en lo que pudiéramos llamar el capítulo I, por definir lo que es el alcance de la integralidad como concepto y cómo se convierte en acción en la práctica del médico de atención primaria, haciendo además una recopilación ordenada de modelos y enfoques teóricos que facilitan esa aplicación.

El Capítulo II describe la Historia Clínica Orientada a Problemas (HOP), instrumento básico para el registro y planificación de la información y actividades clínicas, diseñado para auxiliar al médico en el manejo continuo de múltiples problemas y situaciones de naturaleza curativa y preventiva, y muy útil para facilitar la integralidad en la atención médica primaria. Los capítulos III, IV y V están dedicados a las herramientas de primer orden, sus bases teóricas, y la manera de aplicarlas en la práctica.

El Capítulo VI presenta un caso clínico, y describe el proceso de atención y de elaboración de la historia clínica del paciente durante sus dos primeras consultas, ilustrando así cómo puede utilizarse la Historia Clínica Orientada a Problemas y aplicarse a la práctica las nueve herramientas mayores (descritas en los capítulos anteriores) con la finalidad de hacer realidad el principio de integralidad.

Veremos cómo le va al dilecto amigo en su empeño pedagógico y bibliográfico.

El Puente Verrazno – Narrow según Gay Talese

Alfaguara ha rescatado de su fondo editorial cincuenta años después de su edición en inglés, tras el revés de “Motel Voyeur”, una de las primeras obras del llamado “padre del nuevo periodismo” Gay Talese. “El Puente” no es otra cosa que la crónica vivida, el retrato de quien siguió de cerca la construcción del puente Verrazno – Narrow que une a Broklyn con Staten Island en New York y hoy día es uno de los emblemas de la ciudad. No embalde desde el final de su construcción en 1964 se considera todo un prodigio en ingeniería con sus 4.176 metros de longitud el puente colgante más largo de Estados Unidos y el sexto en el mundo.

La prosa de Talese engancha. Sus páginas cuentan la historia de una autentica epopeya a veces cálida, divertida y trágica de hombres, mujeres, acero y hormigón tras la construcción. El día a día de los obreros que trabajaban sobre vigas a alturas de vértigo hasta los acuerdos a puerta cerrada que desplazarían vecindarios enteros para hacerlo posible, también de gente que, leemos, «Llegan a la ciudad en coches enormes, viven en habitaciones amuebladas, beben whisky acompañado de chupitos de cerveza y persiguen a mujeres que no tardarán en olvidar. Se quedan poco tiempo, no más del que necesitan para construir el puente.»