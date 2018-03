Tiger Woods se preparará en los torneos de Florida para el Masters de Augusta

marzo 2, 2018 - 3:43 pm

El golfista estadounidense Tiger Woods, exnúmero uno del mundo, aseguró este viernes que disputará los dos próximos torneos del PGA Tour en Florida como preparación para el Masters de Augusta.

Woods, 14 veces campeón de un ‘major’, estará la próxima semana en el Valspar Championship, cerca de Tampa, y jugará la semana de después el Arnold Palmer Invitational en Orlando.

El “Tigre” volvió a la competición hace unos meses, después de sufrir varias operaciones de espalda y lo hizo con un puesto 12 en el Honda Classic el mes pasado, un lugar 23 en Torrey Pines en enero y un noveno en el Hero World Challenge en diciembre.

“Después de una buena semana de recuperación, me he comprometido a jugar en el @ValsparChamp y @APinv las dos próximas semanas”, anunció en su cuenta de Twitter.

After a good recovery week I’m committing to play in the @ValsparChamp and @APinv next two weeks.

— Tiger Woods (@TigerWoods) 2 de marzo de 2018