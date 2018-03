Si se te da una emergencia médica prepará el bolsillo: Aquí los gastos más frecuentes

marzo 2, 2018 - 3:00 pm

Una emergencia por apendicitis puede valer hasta Bs. 25.000.000

La inflación venezolana también llega a los insumos médicos, en los hospitales cada vez hay menos implementos para atender las emergencias. Es insólito que una patria tan rica, este sumergida en la oscuridad de un gobierno mezquinó. Si un venezolano requiere de atención médica y no tiene dinero para pagar, se muere.

En el Zulia la mayoría de los hospitales no cuentan con: gasas, inyectadoras, agua oxigenada, alcohol, entre otras cosas, que son necesarias hasta en un simple maletín de primeros auxilios. Si un marabino sufre una herida cortante, tendrá que comprar por su cuenta los implementos necesarios para la debida saturación, de igual manera, aun cuando cuente con el dinero, tendrá en enfrentarse a la escases.

Las clínicas son una muy buena opción en caso de una emergencia, ya que por ser privadas cuentan con los utensilios necesarios para abordar todo tipo de incidencias, el dilema está, en el costo de las mismas. La atención de una bronquitis en una clínica de Maracaibo podría tener el valor de, Bs. 3.835.000, lo que equivale a un aproximado de 5 meses de sueldo de un venezolano.

No solo el paciente es afectado en este presente venezolano, también lo es el medico que realiza un “Juramento Hipocrático”, el cual hace contar en su texto la siguiente frase: “En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos”. Al no tener las provisiones medicas necesarias en una sala de emergencias, el especialista de la salud queda impotente ante ver a un paciente deteriorarse o morir en sus manos.

La situación viene en deterioro constante y a pesar de las promesas de los entes gubernamentales, las salas de emergencias no han obtenido ninguna mejora. Cuando un paciente llega con una emergencia, se examina para determinarla y se le entrega la famosa “listica” de implementos médicos para que proceda a la compra de los mismos.

Jesús Chirinos/Pasante

Noticia al Día