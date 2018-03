Impactante paso a paso del trasplante de rostro a un bombero

marzo 1, 2018 - 1:21 pm

El periodista Diego Cid narra para Upsolc el impacto caso del bombero a quien le fue transplantado el rostro.

Ahora han pasado dos años desde la operación y su recuperación es inaudita…

Este bombero de Mississippi ostenta un título a nivel mundial que implica una situación por la que nadie quisiera pasar: tiene el transplante facial más extenso del mundo. Patrick Hardison sufrió graves quemaduras en su rostro en septiembre del 2001, todo cuando a causa de las llamas su respirador, casco y máscara se derritieron en su cabeza luego de que un techo colapsara sobre él.

Pero todo cambió cuando en agosto de 2015 recibió un transplante de rostro bastante complejo, que cubrió todo su cráneo y gran parte de su cuello. Las posibilidades de sobrevivir a la cirugía eran de un alarmante 50%, y el paciente anterior en ser operado -en Francia- no logró sobrevivir.

Para Patrick fue una apuesta del todo o nada de la que, sorprendentemente, salió victorioso.

“La única cirugía como la mía se intentó en Francia y el paciente murió. Sabía todo eso antes de entrar a pabellón, pero estaba dispuesto a hacerlo. Era todo o nada, eso es lo que quería hacer.

Lo aposté todo. Nunca quise retroceder. Había sido miserable por 14 años hasta el momento.

La muerte no es lo peor que puede suceder. Le dije eso al doctor. Preferiría estar muerto que vivir como era antes”.

Han pasado más de dos años desde su cirugía y su evolución es realmente inspiradora. Ahora siente que es una persona como cualquier otra caminando por la calle.

“La gente puede verme y darse cuenta de que algo ha pasado, pero nunca me mirarían y pensarían que he tenido un transplante de rostro. Prácticamente he vuelto a ser un hombre normal, haciendo actividades normales.

Me levanto en la mañana, me ducho y me preparo para comenzar mi día. Soy un padre normal, y ellos no tocan mi cara y dicen ‘¡Dios mío!’. Simplemente no piensan en ello. La mayoría de los niños tocan las caras de sus padres sin pensarlo. Es parte de mí y de lo que soy”.

Ahora ya incluso puede manejar y llevar a su familia de vacaciones, como lo hice el año pasado en Disney World, lugar donde también pudo nadar en una piscina, una actividad que no había sido capaz de realizar en los últimos 15 años.

El rostro que le permitió realizar todo esto fue recibido de parte de David Rodebaugh, un mecánico de bicicletas de 26 años de Nueva York que falleció en un accidente ciclista.

En la operación participaron más de 100 médicos, los cuales lograron tres pasos realmente favorables tanto para el paciente como la ciencia: Patrick no tuvo rechazo al rostro, sus párpados funcionaron de forma normal y lograron el transplante de tejido suave a la fecha, sembrando esperanzas para cientos de personas en el futuro.

Upsocl