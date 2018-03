Consulta la programación del CAM Lía Bermúdez para marzo

marzo 1, 2018 - 2:19 pm

El Centro de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez emitió un comunicado en el que precisa cuáles serán las actividades de cada día cultural que tendrán durante este mes de marzo. Acá traemos la programación:

JUEVES 01

En los Eventos Educativos en la plaza presenta a la agrupación Fundación Cultural Generación Teatro Sur (GTS) con “Asamblea de los Ratones”.

Plaza Baralt

5:00 pm.

Gratuito.

SÁBADO 03

Actividad de Extensión Comunitaria con la agrupación Funda Cultural Generación Teatro Sur (GTS) con “Asamblea de los Ratones”.

Barrio Amanecer Zuliano, municipio Jesús Enrique Lossada.

10:00 am.

Entrada gratuita

DOMINGO 04

En los Domingos Familiares Formativos en el CAM-LB presenta a Danzas Típicas Maracaibo, en su Gala 42 Aniversario.

Sala de Artes Escénicas

11:00 am.

Entrada Gratuita

Fundación CAM Lía Bermúdez

Programación marzo 2018

MARTES 06

Acción Social Biodanza. Programa de Formación de la identidad de la Mujer

CAM CAFÉ

9:00 am.

Entrada por Invitación

MIÉRCOLES 07

Fundación CAM LB y Facultad Experimental de Arte invitan a la Muestra

Final del Taller de Creación Coreográfica.

Sala de Artes Escénicas

4:00 pm.

Entrada gratuita

JUEVES 08

En los Eventos Educativos en la plaza presenta: Clase abierta de la Escuela Venezolana de Biodanza del Zulia, en el marco del

Día Internacional de la Mujer.

Plaza Baralt

5:00 pm.

Gratuito.

Jazz Ballet del Zulia. Espectáculo estreno “Sala de Espera”.

Sala de Artes Escénicas

6:30 pm.

Entrada por invitación.

VIERNES 09

VI Festival Entre Bandas Show Zulia 2018.

Sala de Artes Escénicas

4:00 pm.

Entrada gratuita

SÁBADO 10

Foro Comunicacional “Habla y Ten Éxito”, con Endrina Yépez, Willner

Torres e Hilda Abrahamz.

Sala de Artes Escénicas

5:00 p.m.

Entrada Gratuita

DOMINGO 11

En los Domingos Familiares Formativos en el CAM-LB presenta: Proyecto Sentir Coreográfico “ELLA”, a cargo de Vanessa Rubio Rincón.

Sala de Artes Escénicas

11:00 am.

Entrada Gratuita

LUNES 12

Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Acto de grado.

Sala de Artes Escénicas

8:00 am.

Entrada por invitación

MARTES 13

Acción Social Biodanza. Programa de Formación de la identidad de la Mujer

CAM CAFÉ 9:00 a.m.

Entrada por invitación.

MIÉRCOLES 14/03:

Fundación CAM-LB y Fundación Musical Simón Bolívar, presentan: “Concierto Sinfónico”, con la Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta.

Sala de Artes Escénicas

4:00 pm.

Entrada Gratuita

JUEVES 15

Fundación CAM LB y Tente en Pié Danza-Teatro invitan a la presentación de la obra “UN”.

Sala de Artes Escénicas

6:00 pm.

Entrada por Invitación

Fundación CAM-LB en los Eventos Educativos en la plaza presenta:

Danzas Cantaclaro.

Plaza Baralt

5:00 p.m.

Entrada Gratuita.

DOMINGO 18/03:

Fundación CAM-LB, Secretaría de Cultura en los Domingos Familiares Formativos en el CAM-LB presenta: Concierto Sacro, con el Grupo Lírico y la Banda de Conciertos Simón Bolívar.

Sala de Artes Escénicas

11:00 am.

Entrada Gratuita

Fundación CAM-LB y Movimiento Dancístico del Zulia (MODEZU) invitan al Primer Festival Dancístico en Homenaje a Juan de Dios Martínez en el marco de la Celebración del Día de la Afrozulianidad.

Sala de Artes Escénicas

4:00 p.m.

Entrada por Invitación

MARTES 20

Alcaldía del municipio Maracaibo. Dirección Integral de Pueblos y Comunidades Indígenas. Primer Festival Municipal del Niño, Niña y Adolescente Indígena de Maracaibo.

Sala de Artes Escénicas

8:00 am.

Entrada por invitación

Acción Social Biodanza. Programa de Formación de la identidad de la Mujer.

CAM CAFÉ

9:00 a.m.

Entrada por invitación

MIÉRCOLES 21

En sus Eventos Pedagógicos presenta: Muestra de los alumnos del Colegio San Francisco de Asís.

Sala de Artes Escénicas

10:00 am.

Entrada por invitación a colegios

JUEVES 22

En los Eventos Educativos en la plaza presenta Danzas Coquivacoa y Colegio San Francisco de Asís.

Plaza Baralt

5:00 pm.

Gratuito.

JUEVES 22, VIERNES 23 Y SÁBADO 24

Fundación CAM LB y Teorema Producciones invitan a la 2da. Edición de Corto Teatro Maracaibo 2018, presentando las obras:

“Madre a Tres Tiempos” del Grupo Fundación Cultural Generación del Sur, “Los Locos y las Frutas” del Cuerpo Experimental de Actores, “Esperando a Godot” de Daga Teatro, “La luz de la locura” de Compañía Barikai, “Huellas” de Proyecto Huellas y “El Tránsito de Felipe Pirela” de Fundrama.

Sala de Artes Escénicas

7:00 pm.

Entrada por colaboración Bs. 50.000

Tres x Bs. 100.000

DOMINGO 25

Fundación CAM-LB, Fundamusical Simón Bolívar, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del estado Zulia, Sistema Zulia en los Domingos Familiares Formativos en el CAM-LB presentan: Requiem Pacem de Quentaro Sato.

Sala de Artes Escénicas

11:00 am.

Entrada Gratuita

Fundación CAMLB en su Temporada “Vamos pal Teatro 2018” presenta a la Escuela Inés Laredo con su Obra, “Señora si su Marido la Adora le comprara muebles Nora”

Sala de Artes Escénicas

4:00 pm.

Entrada por colaboración Bs. 50.000

LUNES 26

En su Temporada “Vamos pal Teatro 2018” presenta a Teorema Producciones con su Obra “Nuestra Señora de las Nubes”.

Sala de Artes Escénicas

6:00 pm.

Entrada por colaboración Bs. 50.000

MARTES 27

En su Temporada “Vamos pal Teatro 2018” presenta a la Ciudad Puerto Teatro con su Obra: “No Matarás”.

Sala de Artes Escénicas

6:00 pm.

Entrada por colaboración Bs. 50.000

MUSEO:

Exposiciones de Martes a Viernes

Horario: 9:30 am. a 4:00 pm.

Sábado y Domingo

Horario: 10:00 am. a 4:00 pm.

SALA DE MUSEO 1 Y 2

NOVELES CON FIAAM: Salón Duchamp Obras de Artistas Jóvenes

SALA DE MUSEO 3

FOTOMARACAIBO: Exposición Fotográfica (Colectiva)

SALA DE MUSEO 4

FIGURAS ESENCIALES: Obras de los Artistas Plásticos Gustavo Zajac y

Harry Shuster.

SALA ALTERNATIVA:

VIRGEN DEL LAGO: Obras Del Artista Sergio Sarcos

EXTENSIÓN EDUCATIVA:

Días: 01,02,03,05 y 06

Taller de Papelería Creativa por Emilse Simanca

Cupos: 20 personas

Costo: Bs. 50.000

Materiales: Papeles de colores, cartulinas, tijera, lápiz, regla, pegamento, material de reciclaje.

De 1:00 pm. a 4:00 pm.

Sala de Extensión

Sábados 03 y 10

Taller de Danza Aérea con Yuruby Torres de Circo Alfa

Sala de Museo 3

A partir de 10 años

De 10:00 am. a 12:00 pm.

A partir de los 15 años

De 2:00 pm. a 4:00 pm.

Costo: Bs. 120.000

Sábado 03

Conferencia Providencia – Paisaje cultural y herencia numismática con

Hussein Larreal.

Sala Audiovisual

10:00 am.

Entrada gratuita

Sábados 03,10,17,24 y 31

Continúa el Taller/Montaje. Experimentar con distintas disciplinas artísticas desde el teatro laboratorio. Por Daga Teatro.

Cupo para: 15 personas

Costo: Bs. 120.000

Salas de Museo 5 y 6

De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Días: 07,08,09,13,14,15 y 16

Taller de Tejido de Accesorios en crochet

Cupos para: 20 personas

Costo: Bs. 50.000

Materiales: Hilo Colombiano. Aguja N°3 o 4

De 2:00 pm. a 4:00 pm.

Sala de Extensión Educativa

Sábado 17

II Edición del Seminario de Arte Zuliano Investigación en las Artes.

Sala Audiovisual

De 9:00 am. a 1:00 pm.

Entrada gratuita

Días: 19, 20, 21, 22 y 23

Taller de Tejido Susú por Cinthya Paredes

Cupo para: 20 personas

Costo: Bs. 50.000

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Sala de Extensión

CINE ARTE

Lunes 05

Ciclo de Cine: Películas nominadas al Oscar 2018

Sala de Artes Escénicas

5:00 p.m.

Entrada por colaboración

Martes 06

Ciclo de Cine: Películas nominadas al Oscar 2018

Sala de Artes Escénicas

5:00 pm.

Entrada por colaboración

CID CAM SALA DE LECTURA:

Miércoles 07, 14, 21 Y 28

Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información y Documentación presentan: Ciclo de lecturas “Eros y Psique. Leer a Freud y Lacan”, conducido por Edoardo De Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y Alicia Montero, profesora de literatura de la Escuela de Letras de LUZ.

Dirigido a personas que tengan interés en el estudio y reflexión sobre el psicoanálisis.

Para mayores de 18 años

Salas de Lectura.

3:00 pm.

Entrada Libre

Miércoles 21

Recital poético “AMARTE A VOS”, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Poesía, conducido por el grupo literario Bitácora de Fuego.

Dirigido a jóvenes y adultos.

Sala de Artes Escénicas.

05:00 pm.

Entrada Libre

