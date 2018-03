Alcalde Mujica: “Vamos a empezar a honrar al pueblo de Lossada”

marzo 1, 2018 - 2:36 pm

El alcalde de Jesús Enrique Lossada, Junior Mujica, se refirió al proyecto de aducción de agua San José, obra que inició esta semana de la mano de la Gobernación del Zulia, y mencionó que tras muchos años de desatención se comenzará a honrar al pueblo de Lossada con el servicio de agua potable.

Reconoció que “no le hemos correspondido nosotros a este pueblo con lo que nos ha dado este pueblo a nosotros. Y ahora, en el momento más difícil de la Patria, vamos a empezar a honrarlo, por eso desde el primer momento nos comprometimos con este proyecto”.

Detalló que en 1989 Lossada pertenecía a Maracaibo “y por supuesto se planificó cómo llevar agua a Maracaibo, y a través de la tubería de Tulé de 120 o 130 pulgadas, que lleva agua cruda, no tratada, a Planta C, y de Planta C llevaron una tubería para el municipio Lossada, que era un caserío de Maracaibo, de aspecto rural, hasta que llegó el municipio Jesús Enrique Lossada. Han transcurrido todos estos años y ha seguido ese mismo mecanismo. Ellos dicen que envían 600 litros de agua por segundo y apenas llegan 40 a la planta del sector Paraíso”, fue la autocrítica que hiciera el alcalde durante la puesta en marcha de “San José”.

“En este momento, esta obra es una solución a corto plazo para las familias de Lossada, con la aducción de la tubería, y prometo cumplir con la segunda fase, que sería la independencia total desde la represa del Diluvio Palmar (Tres Ríos) en la distribución del vital líquido”, manifestó el alcalde Mujica, refiriéndose al segundo proyecto llamado Independencia, que va desde la población de La Paz hasta el sector El Guayabo, y que incorpora una planta de tratamiento en el Cerro Santa Ana.

Con el proyecto San José se incorporarán unos 200 litros de agua por segundo a la red de distribución del municipio, desde Cuatro Vías hasta la Planta de Corpoelec, en La Concepción. El Consejo Legislativo del Zulia realizó el lunes 26 de febrero una visita a la obra para inspeccionar los avances. El Poder Legislativo Estadal ya había aprobado a la Gobernación unos 2 mil millones de bolívares para “San José”, en estos momentos se realizan los trabajos de termofusión de la tubería.

Nota de Prensa