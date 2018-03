A Serena Williams se le declaran por todo lo alto: Eres la mejor madre del mundo (Fotos)

marzo 1, 2018 - 8:16 pm

Alexis Ohanian, esposo de Serena Williams, llenó la carretera de Palm Springs en Estados Unidos con espectaculares vallas gigantes para darle la bienvenida de vuelta al tenis a su esposa, según una publicación en su cuenta de Instagram.

Señaló que su hijo colaboró con ideas para las enormes postales, que son 4 y completan un mensaje, la primera dice “Greatest” (la mejor), luego “Momma” (mamá), “of all time”, (de todos los tiempos) y cierra con “Serena Williams G. M. O. A. T. -Alexis Jr. + Sr.”, en la que firman su mensaje.

Serena Williams tenía más de un año sin jugar tenis, hasta que jugó con su hermana el 11 de febrero del presente año; la exitosa deportista frenó su carrera por dar a luz a su hija Olympia, que le causó dificultades al punto de estar en peligro su vida, según declaró ella misma.

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5

— Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) 27 de febrero de 2018