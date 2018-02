febrero 28, 2018 - 2:42 pm

Cuando Beniamino Barrios decidió fundar la Academia Unión Progreso, hoy Dancy Bravo, los padres y representantes de los barrios El Progreso, 23 de enero, Las Banderas, La Chinita y Corito, respiraron y suspiraron con mucha alegría, porque en esos años, década de los 60, la llegada de la marihuana y la llamada música moderna estaban llevando a muchos niños y jóvenes por ese mal camino, el camino del vicio y la delincuencia.

Benia, como se conocía a Beniamino Barrios en toda la parroquia Cristo de Aranza, es un colombiano que decidió en los años 60 venirse a Venezuela a buscar mejor vida -como hacen en esta época muchos venezolanos que salen del país buscando un futuro mejor-.

En Maracaibo consiguió esposa, la señora Unice, con la que procreó cinco hijos y se encontró ese bello y maravilloso escenario, el terreno del liceo Jesús Enrique Lossada, y además le ofrecieron trabajo en el Instituto Nacional de Deportes y con todo eso, en 1969, arrancó a enseñar los fundamentos del balompié en el campo de fútbol y béisbol de la mencionada institución educativa.

Otro problema para el nacimiento de la Academia unión Progreso, hoy Dancy Bravo, fue la invasión que se dio al terreno contiguo al liceo Jesús Enrique Lossada y donde se creó el barrio Ricardo Aguirre.

La Dancy Bravo formadora de futbolistas para la Vinotinto

Como todo principio, la situación no fue color de rosa para Beniamino, quien recibió el acompañamiento de su hermano Emigdio y el obstáculo de los directivos del liceo Lossada y a esto se unió el nacimiento del barrio Ricardo Aguirre, estos últimos no querían que allí entrara gente diferente a los estudiantes, es decir no fue fácil la instalación de la Academia Dancy Bravo.

Los Barrios llevaron su lucha hasta las autoridades deportivas del estado, en este caso el Instituto Nacional de Deportes y allí recibió el respaldo y la autorización para instalar su academia en el Jesús Enrique Lossada.

Con cuatro muchachos de cada barrio y una sola categoría, la libre, inició sus prácticas la academia Unión Progreso y hoy ya con el nombre de Dancy Bravo tiene 12 categorías y más de 400 niños, jóvenes y hasta adultos, que practican de lunes a viernes en las tardes y juegos sábado y domingo.

“Y hay más”, nos dice el señor José Domingo Martínez, vicepresidente de la Academia, sentado como un magnate al lado la ahora cancha sintética, “de aquí salieron dos jugadores que han vestido la camiseta de la Vinotinto, Jorge el “Avión” Medina”, un delantero de excesiva velocidad que vistió la franela de Venezuela en los años 80 y 90, cuando no era fácil ser convocado al combinado nacional, y “el defensa Grenddy Perozo, defensa central y capitán del Zulia FC y quien ya defendió los colores de la selección nacional en la época de Ríchard Paéz y César Farías”.

“Pero por aquí han pasado y se han formado futbolistas como Adelis Fusil, Meidel Chourio, Greddy Perozo, Johao Martínez, David García, Ríchard Romero, Néstor Añez, Brayan Soto, Henry Reyes, Yohandry Abreu, Kenny Montiel, muchos de ellos jugaron en el Zulia FC, algunos están en el Deportivo JBL del Zulia, Titanes FC y otros andan en Deportivo La Guaira, Táchira y Estudiantes de Mérida”.

Con esto nos explican José Domingo Martínez y Martínez, que la Academia Dancy Bravo, no extraña ni excluye a los niños, jóvenes y adultos que van al Jesús Enrique Lossada para formarse como jugadores de fútbol.

La Dancy Bravo no cuenta con ayuda oficial

“Nosotros no tenemos ayuda directa de los organismos deportivo locales, regionales ni nacionales. Vivimos de la autogestión, del pago de inscripción y de las mensualidades y de una que otra verbena, bingos y potazos en algunos casos, para darle mantenimiento al campo, comprar los balones y el pago de lso pasajes, en algunos casos, cuando tenemos que ir a jugar en otros escenarios de la ciudad y hasta de otros municipios”.

Cuentan los Martínez que ellos tienen desde la categoría sub7 hasta la sub23, además del femenino que reúne a chicas de la sub14 y sub16, y se suman los Veteranos, Superveteranos y la categoría libre.

“Tenemos un cobro de 50 mil por inscripción y por mensualidad, esto para poder cancelar a los entrenadores que son, Derwin Martínez, Dilmar Martínez, Jimmy Miquilena, Jackson Barreto, Rafael Angulo, Ramón Ortiz, Nelson Justo, Jesús y César Soto”.

Como objetivo principal de la Academia, los directivos y entrenadores dicen que allí lo importante no es hacer al próximo Salomón Rondón, Tomás Rincón, Wuilker Fariñez o Jefferson Savarino.

“Lo primero es hacerlos hombres de bien, alejarlos de los vicios, de la delincuencia y si además podemos formarlos como excelentes futbolistas estaremos muy agradecidos con Dios y estaremos cumpliendo la meta de Beniamino Barrios, de sus acompañantes y de nosotros mismos”, nos dice con convicción José Domingo Martínez, el mandamás de los Martínez y de la Academia de Fútbol Dancy Bravo.

48 años después, cumple 49 el 10 de octubre de este calendario, la Dancy Bravo sigue dando sus frutos y persiguiendo el objetivo de Beniamino Barrios y compañía, ahora de la mano de José Domingo Martínez y toda su familia

Enrique Peña Díaz

Fotos. Carlos Robertson

Noticia al Día