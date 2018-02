José Altuve quiere mejorar sus marcas y ganar nuevamente el MVP

febrero 27, 2018 - 11:57 pm

Después de ganar el trofeo al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado con otra brillante actuación en su joven carrera, muchos se preguntan cuál es el siguiente paso de José Altuve.

Los Astros son lo que no tienen ninguna duda. “Bromeamos con él diciéndole que lo hará bien porque es José Altuve”, dijo el manager A.J. Hinch.

Altuve encabezó Grandes Ligas con .346 de bateo y finalizó con más de 200 hits (204) por cuarta campaña consecutiva, para convertirse en el primer jugador de los Astros en obtener el MVP desde que Jeff Bagwell obtuvo la designación de la Liga Nacional en 1994. Sus hazañas continuaron en la postemporada, en donde sus siete cuadrangulares fueron la mayor cifra en Ligas Mayores, y acumuló 14 carreras remolcadas y .310 de porcentaje para encaminar a los Astros a su primer título de Serie Mundial.

Un “pequeño gigante”

El segunda base de 1,67 metros de estatura escuchó repetidamente que no tenía altura suficiente para jugar en Grandes Ligas, pero cumplió con su sueño al obtener el premio de MVP.

“Sientes que hiciste algo para ayudar a tu equipo”, comentó. “Cuando me dieron el MVP, me decía: ‘Bien, fui parte de esto. Me encanta’. Eso te motiva a trabajar duro e intentar mejorar”.

Es difícil imaginar cómo es que Altuve puede mejorar después de lo que mostró la campaña anterior, cuando fue tercero en la Liga Americana con 32 robos de base además de pegar 39 dobles entre otras cosas. Pero ni él ni Hinch creen que el pelotero de 28 años haya alcanzado su máximo nivel todavía, y están entusiasmados por lo que hará en 2018.

“Es el primero en decirte que tiene cosas por mejorar”, dijo Hinch. “Eso nos hace sonreír a la mayoría, me hace sonreír porque me encanta el hecho de que esté tan motivado”.

Cuando se le preguntó en específico en qué debía trabajar, Altuve rápidamente enlista una serie de cosas en las que se enfoca esta pretemporada.

“Muchas cosas como el corrido de bases y la defensiva. Batear también”, declaró. “Podría buscar más bases por bolas. Embasarme más seguido. Puedo hacer pequeñas cosas a diario. Ser consistente a diario, eso es lo que quiero hacer”.

De cara a su octava campaña en Grandes Ligas, Altuve aún toma cada día como si fuera un novato. Está agradecido por haber sido parte de la transformación de Houston después de ser solo uno de un puñado de peloteros que estaban en el equipo cuando el proceso de reconstrucción los mantuvo durante años como el peor equipo de Grandes Ligas.

“No sé cómo es que mis compañeros se sienten sobre la Serie Mundial, pero si te puedo decir cómo me siento yo”, comentó. “Estuve aquí cuando perdimos 300 juegos en tres años y estaba un poco deprimido cuando pasó eso. Quieres ganar. Pero creo que eso me dio la oportunidad de seguir jugando y de seguir mejorando y mantenerme aquí cuando el equipo ganó la Serie Mundial.

No fue sencillo mantenerse positivo durante esas tres temporadas de 100 derrotas entre 2011 y 2013, pero Altuve dijo que creer en la visión de la gerencia de Houston lo ayudó a atenuar el dolor de tantas derrotas.

“No sé porque, pero en aquellos momento sentía que seríamos buenos”, comentó. “Creí en (el dueño) Jim Crane, creí en (el gerente general) Jeff Luhnow. Creía en lo que estábamos haciendo y definitivamente quería ser parte de esto cuando llegara el momento”.

José Altuve, quien ha ganado el título de bateo de la Liga Americana en tres de las últimas cuatro temporadas, no se fija objetivos individuales, pero cree que si ayuda al equipo a mantenerse como contendiente, habrá hecho su trabajo. “Ojalá pueda salir a ayudar a mi equipo”, destacó. “Si puedo hacer eso, para mí es mejorar”.

