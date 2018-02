Infierno terrenal: Guta Oriental está sin dolientes en una guerra permanente (+vídeos)

febrero 27, 2018 - 1:52 pm

En el distrito damasceno de Guta Oriental no hay resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pare la guerra. Mohamed Nayem, un adolescente de 15 años, valientemente ha decidido mostrar al mundo a través de un teléfono móvil con conexión a Internet para mostrar al mundo el infierno que viven en Guta pues la prensa internacional no tiene acceso a la entidad y los medios locales temen futuras represalias.

“Me gustaría que el mundo empezara a ver lo que pasa aquí, las muertes y la inanición”, aseguró al diario “El Mundo” Mohamed, quién habla un inglés rudimentario y se comunicó a través de una conexión por satélite facilitada por los Estados Unidos.

Los vídeos del joven muestran la crudeza de la vida en Guta Oriental, donde las autoridades sirias no sólo prohíben la entrada de ayuda humanitaria sino también la de periodistas extranjeros, a su vez severamente limitados en territorios gubernamentales. Esta situación entorpece sobremanera la verificación independiente de lo que ocurre en Siria y obliga a confiar mayormente en activistas, en detrimento de la información veraz.

Siria, cuya guerra atroz pronto superará los siete años, con más de 450.000 muertos y nueve millones de desplazados a sus espaldas, se ha convertido en una de las tumbas del periodismo. Las acciones de propaganda han cobrado protagonismo al mismo tiempo que docenas de periodistas profesionales, locales e internacionales han sido asesinados o amordazados por la mayoría de actores implicados.

El adolescente muestra el día a día en Guta, particularmente el de sus habitantes más pequeños, y las consecuencias de los bombardeos de las fuerzas leales al Gobierno sirio. El domingo en la noche su propia casa fue castigada, pero afirmó que se encontraba bien. “Mi casa fue golpeada con un barril de explosivos y tuve que sacar a mi familia de entre los escombros”, dijo.

Más de 500 personas, 100 de ellas menores, han muerto en Guta desde que, hace una semana, los fieles al presidente Asad intensificasen la ofensiva para expulsar de la zona a los grupos armados atrincherados en él, algunos de ellos fundamentalistas. La estrategia consiste en agredir a los civiles para ponerlos en contra de los combatientes, y hacerles elegir entre un dominio asadista, conservando su hogar, o su traslado a otra zona.

La lluvia de proyectiles por aire y tierra es incesante. Médicos sirios reportan el lanzamiento de latas de gas cloro que produjo la muerte de un niño. Nayem se graba en posición de selfie y pide ayuda para que las bombas cesen.

“Nuestra sangre ruega cada día. Lo veis a diario y no reaccionáis”, solloza el joven en una de las grabaciones. “Nuestro hambre, frío y desplazamientos se han convertido en imágenes habituales. Salvad a los habitantes de Guta”, pide. En otro vídeo, varios niños de Guta le acompañan entonando la misma llamada.

We know that you got bored from our blood pictures

But We will continue appealing to you

Bashar Al-assad, potin and khaminei killed our childhood

Save us before it is too late

What is the world, which can send machines to the martian and can’t do anything to stop killing people pic.twitter.com/QtVVWidkzx — muhammad najem (@muhammadnajem20) 15 de enero de 2018

Hello Amirecan people

We are people of Eastern Gouta

The world watching us die of hunger and bombing

Look at this destruction

This is similar to Europe before 80 years ago

But We live today in twenty first century #Help us and donot be like the rest of the world pic.twitter.com/EGi3FjQn4u — muhammad najem (@muhammadnajem20) 26 de febrero de 2018

I love all my friends, I’m fine so far, I and my family and I sit in an underground shelter, no water, no electricity, no food#SaveGhouta https://t.co/VMvXVcNW8C pic.twitter.com/duzbLAW9KI — muhammad najem (@muhammadnajem20) 24 de febrero de 2018

El Mundo