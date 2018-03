febrero 28, 2018 - 9:32 pm

El basquebolista venezolano Greivis Vásquez visitó la ciudad de Maracaibo para dictar su charla motivacional “Una historia que contar” en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y la Universidad del Zulia (LUZ), respectivamente.

El piloto, de 31 años, les contó su historia a los jóvenes universitarios con todo lujo de detalles. Una historia que contar” tienen como meta principal demostrar la trayectoria de un chico humilde del barrio de Caracas que buscó alcanzar su sueño, destaca que con “perseverancia, disciplina y motivación” pudo alcanzar una meta que desde niño se trazó y era lograr uno de los más grandes puestos en el podio del baloncesto, ser jugador profesional de la NBA.

“Yo me demostré que los sueños sí se pueden cumplir porque en medio de carencias pude estudiar en los Estados Unidos y no solo me gradué, sino que pude saltar a la NBA”, dijo el caraqueño, que fue el tercero criollo en la historia en jugar en el mejor baloncesto del mundo. “Recuerden que ustedes son el futuro”, agregó.

Vásquez asistió el martes 27 de febrero al auditorio de URBE, mientras que la mañana de este miércoles dictó su ponencia de dos horas en el auditorio de la Facultad de Humanidades de LUZ ante 3 mil estudiantes de esa casa de estudio. Algunos alumnos tenían camisetas con el nombre caraqueño.



Greivis colgó un video en su red social tras su conversatorio, donde se observaba al deportista con una gorra de la casa de estudio. “Gracias LUZ sin duda fue una jornada increíble!”, escribió Vasquez junto a su publicación.

El seleccionado nacional motivó a los estudiantes a seguir estudiando para sean un ciudadano integral. ”El que no estudia, no juega”, señaló.

Maracaibo para mi es un honor. 🔥🏀 pic.twitter.com/8VxggiyR92 — Greivis Vasquez (@greivisvasquez) 27 de febrero de 2018

El base armador informó que su fundación firmará un convenio con LUZ y Urbe para potenciar la práctica del deporte y la educación en los deportistas. Greivis está comprometido a cambiar vidas de los jóvenes a través de su fundación, y continuará ofreciendo conferencia en el resto del país.

Quiere regresar a la NBA

Greivis Vásquez espera recuperase finalmente de su tobillo derecho, en el que ha tenido problemas a lo largo de su carrera, para regresar a la NBA. El piloto estuvo entrenando el martes en una cancha de Maracaibo, y dejo entrever que podría jugar en una de las ligas más importante del mundo.

La mejor forma de terminar el día: en la cancha! Maracaibo me llena de buena vibra! Seguimos! 🏀🔥#TeamVasquez pic.twitter.com/IuD58YPbIl — Greivis Vasquez (@greivisvasquez) 28 de febrero de 2018

Alberth Josue Piña

Noticia al Día