El PSG avanza a semis en la Copa de Francia con Di María de figura

febrero 28, 2018 - 11:19 pm

El París Saint-Germain selló su boleto a las semifinales de la Copa de Francia tras vencer 3-0 al Olympique de Marsella este miércoles en el Parque de los Príncipes con el doblete de Ángel di María, y un tanto de Cavani.

El “fideo”, respaldado por los otros dos componentes habituales del tridente, el uruguayo Cavani y el francés Kylian Mbappé, respondió a la confianza con dos tantos que desmantelaron a un voluntarioso Marsella, rendido a su inferioridad a lo largo de los 90 minutos.

En el descuento de la primera mitad aprovechó un pase de Drexler para hacer efectivo el dominio que su equipo había mantenido y en el 48 aprovechó un desconcierto de la defensa marsellesa para acribillar la meta de Steve Mandanda.

Cavani redondeó el resultado en el 81, tras haber fallado alguna ocasión clara en el partido. Emery alineó en el centro del campo a Thiago Motta por vez primera de salida desde que el italo-brasileño se recuperó de su larga lesión de finales del año pasado, en lo que puede ser interpretado como otro mensaje de cara al partido contra el Madrid.

Mbappé salió del encuentro lastimado

En el descanso fue sustituido el delantero Kylian Mbappé por un “golpe”, lo que dio entrada al argentino Javier Pastore. Preguntado después del partido por el problema de Mbappé, Unai Emery confió en que no fuera nada importante. “Kylian Mbappé tuvo un golpe en un tobillo. Pidió no jugar la segunda parte. Espero que no sea muy importante”, intentó tranquilizar el técnico español.

La victoria no deja dudas de que el PSG es muy superior en su país, pero no aclara si esa hegemonía nacional puede trasladarse a Europa.

Noticia al Día/Agencias