febrero 28, 2018 - 2:27 pm

El fútbol venezolano y la Copa Libertadores no van de la mano. Antes coqueteaban, al menos, pero ahora se ha vuelto el escenario perfecto para demostrar que nuestro balompié carece de institución, competitividad y mentalidad. En palabras más fuertes, la cita ideal para hacer el ridículo.

Y me disculpan, y no tanto, pero así debuto en la sección de opiniones de Noticia al Día. Para los “haters”: Centro Comercial Montielco, piso 7, a la izquierda. Por cierto, no hay ascensor.

Primero fue el Carabobo FC, que en el fútbol local ha demostrado ser uno de los clubes del momento. Ojo, en el fútbol local. Sorprendió con triunfo 1-0 sobre Guaraní en la Fase 1 de Copa Libertadores. Pero todo fue una ilusión, la visita a Paraguay terminó con un bochornoso 6-1 que echó al granate del torneo. Luego Deportivo Táchira, uno de los más representativos si se trata de competencias continentales. Independiente Santa Fe vacunó Pueblo Nuevo con un 2-3 y silenció la vuelta con un empate sin goles. El “aurinegro”… fuera.

Y ayer Monagas SC, el CAMPEÓN absoluto inició con derrota 2-0 frente a Cerro Porteño, ante los 38.052 aficionados que asistieron al Monumental de Maturín, que anoche no fue monumental. Los otros dos rivales son Gremio y Sporting Cristal, es decir, gracias por participar. La venta de Anthony Blondell me lo dijo todo. En el mejor torneo se debe competir con los mejores, pero es un recurrente error, ligado entre dinero y el “pensar” en el futuro del jugador. El mismo episodio lo vivió Zulia FC en 2017, al traspasar a Jefferson Savarino en plena fase de grupos. El “buque petrolero” se hundió con Lanús y el renacido Chapecoense. La única gloria fue el triunfo 1-0 contra Nacional en territorio uruguayo. ¿Adivinen quien marcó el gol?

Lo repito: No hay mentalidad, se carece de gerencia, no se compite, solo se participa. Y algo más preocupante: no existe el verbo CREER. Si los clubes que más destacan en el torneo local terminan vendiendo a sus jugadores más sobresalientes, para qué vamos a la Copa Libertadores. ¿O es que acaso viviremos y nos conformaremos con aquellos cuartos de final del Caracas FC en 2009?

Y por los Dioses del Fútbol, ni hablemos de la Copa Sudamericana…

Alberto Daniel Barboza / @alberto_barboza

Noticia al Día