“Canelo” y Golovkin echaron chispa en el cara a cara de su pelea revancha: Álvarez insultó al entrenador de “GGG”

febrero 28, 2018 - 6:25 pm

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin se vieron las caras ante un entusiasta público en el centro de Los Ángeles para presentar formalmente su combate de revancha del próximo 5 de mayo en Las Vegas. El superastro mexicano y el estelar kazajo no pretenden empatar de nuevo.

Álvarez (49-1-2, 34 KOs) y Golvkin (37-0-1, 33 KOs) sienten que ganaron el primer enfrentamiento de septiembre pasado. Pero uno de los combates más entretenidos de 2017 terminó en empate, con una llamativa tarjeta en favor de Álvarez que ensombreció la emocionante pelea. Uno de los jueces anotó 115-113 para Golovkin y otro dio un empate 114-114. La veterana jueza, Adelaide Byrd llamó la atención al dar a Álvarez 118-110, otorgándole solo dos asaltos a Golovkin.

Ni Golovkin ni Álvarez pueden controlar a los jueces en su próxima pelea, pero ambos peleadores pretenden buscar el nocaut que saque del panorama a los jueces. “Es una nueva pelea, y esta vez no sucederá lo mismo”, dijo Golovkin sobre el combate a realizarse en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Ojalá no mienta como en la primera pelea que dijeron que iban dar una gran batalla, ojalá que den al público la que merecen”, dijo Abel Sánchez, entrenador de “GGG”, y de inmediato tuvo respuesta de “Canelo”: “también mentiste, dijiste que me ibas a noquear en seis rounds”.

Llamó “pendejo” al entrenador de Golovkin

El boxeador azteca ya empezó a calentar la pelea tras llamar “pend…” al entrenador del kazajo, en una entrevista compartida por Golden Boy Promotions en Instagram.

“No lo sé, pero si lo cree es un pen…”, fue lo que contestó el mexicano sobre lo que ha comentado el tijuanense Abel Sánchez sobre su primer combate frente a GGG, en el cual, según él, la estrategia del “Canelo” fue correr.

“No, no me molesta, porque él cree que es un gran entrenador y no sabe lo que es el boxeo, no sabe lo que es el boxeo, lo que es tener técnica, lo que es saber boxear, lo que es hacer un movimiento, saber adaptarte a las circunstancias de la pelea, no ir sólo para adelante, sólo para adelante tirando golpes, esto es boxear”, mencionó.

Tanto peleadores como ejecutivos responsables del combate en pago por evento de HBO creen que la revancha entre puede resultar en la pelea más lucrativa del año y sucederá fuera de las sombras que creó el enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, que se realizó tres semanas antes del primer enfrentamiento.

Por su parte, Mauricio Sulaimán destacó lo especial que es para los mexicanos la fecha en la que se llevará a cabo la pelea y felicitó a los promotores por conseguir la segunda parte del combate.

El evento terminó con un nuevo careo entre ambos y sin más incidentes. Esta será la única parada de la gira promocional de la segunda pelea entre “Canelo” y “GGG”, a disputarse el próximo 5 de mayo en Las Vegas, Nevada.

Alberth Josue Piña/Agencias

Noticia al Día