Borges: Frente Amplio Internacional ayudará para que regrese la democracia

febrero 26, 2018 - 10:06 pm

El ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, reiteró que su visita por diferentes países, una vez culminada la no negociación con el gobierno en República Dominicana, tiene que ver con la unificación de un Frente Amplio Internacional como medio práctico de lucha por la democracia de Venezuela.

“Esta iniciativa es obligatoria. La estamos haciendo tanto dentro como fuera de nuestro país, junto con la organización de millones de venezolanos que se encuentran lastimosamente regados por el mundo, para lograr una solución sin chantaje. El reclamo del pueblo venezolano es que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada extraordinario a lo que está plasmado en la Constitución. Queremos un juego limpio y equilibrado”.

Borges indicó que el mundo entero apoya y acompaña a Venezuela en la crisis por la cual atraviesa, esto a propósito de que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, urgió este lunes a garantizar “elecciones creíbles” en Venezuela, reiterando que la Unión Europea (UE) está “lista para reaccionar” en caso contrario.

“El mundo entero quiere para Venezuela que el pueblo tenga el poder de elegir, progresar y decidir, para poder tener una vida con calidad humana. Mientras el gobierno niega la realidad, el mundo entero sabe lo que está pasando en Venezuela. Ellos (gobierno), siguen tratando de engañar a la comunidad internacional. Nunca en la historia de América Latina, ningún país sufriendo la crisis que estamos viviendo los venezolanos había tenido participación de tantas democracias en el mundo como la que hemos tenido nosotros en esta oportunidad”.

El diputado a la Asamblea Nacional, pidió a los venezolanos que ante signos de desmoronamiento interno del gobierno, no dejen que nada los desmoralice. “Tenemos mucho más poder y convicción que el gobierno de Maduro. Cuando uno se planta con firmeza y razón al final quien tiene que creer es el gobierno. En los procesos finales de cambio se dan fracturas y eso está muy claro en el gobierno. Tienen una lucha interna por el poder y no por beneficiar al pueblo venezolano”.

Por último, aseguró que a penas se logre el cambio, Venezuela podrá regresar a la ruta del progreso y las oportunidades. “Venezuela va a responder con una rapidez al crecimiento y la evolución del país. Los venezolanos soñamos con un país donde se puede vivir con dignidad plena, derechos humanos, justicia y progreso”.

Agencias