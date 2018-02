Talento emergente: Amira promociona su tema “No entiendo”

febrero 27, 2018 - 12:50 pm

Amira, que en hebreo significa “princesa” es el nombre artístico de María Gabriela Galeno Martínez, quien con tan solo 14 años de edad se proyecta como la nueva revelación musical femenina de Venezuela. Su tema promocional “No entiendo” que ya está publicado en su cuenta oficial de YouTube cuenta con más de 10 mil visitas. El vídeo original se espera que se publique para marzo.

La gira nacional recién comienza por las principales emisoras del país como antesala a su gira nacional e internacional. “Es un camino un poco duro al principio, pero la experiencia es muy linda, no se compara con nada. Cantar me apasiona, siento que Dios me ha dado este don”, expresó la artista.

María Gabriela es oriunda de la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón. Desde que tiene 6 años de edad se inició en el mundo artístico desde la coral de los niños cantores de Paraguaná, interpretando música criolla y desenvolviéndose con gran facilidad y carisma.

En el 2016 se lanzó como solista y, desde entonces, ha alcanzado gran aceptación por parte del público joven. Se ha presentado en diferentes canales de televisión regional y nacional. Mostró su talento en escenarios tan importantes como lo son Sábado Sensacional y Portadas, transmitidos por Venevisión.

“Amira” pertenece a Emilios Music, una importante representación de artistas a nivel mundial como Alois, Luigue Lecmar, ex integrante del grupo Los Adolescentes.

Noticia al Día