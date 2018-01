Usuarios del Aeropuerto La Chinita aseguran que “no se justifica” la suspensión de vuelos a Aruba, Curazao y Bonaire

enero 6, 2018 - 4:29 pm

Luego que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenara este viernes 5 de enero, el cierre durante 72 horas de las comunicaciones aéreas y marítimas del país con las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire para poner en marcha un operativo que acabe con los contrabandistas, los usuarios que tenían vuelos programados, llegaron este sábado al Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo, desconcertados, asegurando que “no se justifican” las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, al verse imposibilitados de viajar hacia esos destinos.

Usuarios en el terminal aéreo de Maracaibo, manifestaron no estar de acuerdo con la medida ya que se ven afectadas sus “libertades” de poder viajar hacia las islas del caribe. “Desconozco porque el Presidente tomó la medida, pero es un atropello para los que ya teníamos el vuelo programado, no tengo libertad de salir”, aseguró Carmen Blanco, pasajera con destino a Aruba.

Por otra parte, Eveling Contreras, usuaria del terminal La Chinita, manifestó no conocer las razones de la suspensión de vuelos a las islas caribeñas, pero pidió al Gobierno Nacional que antes de tomar estas medidas las delegaciones diplomáticas entre los países lleguen a acuerdos.

“No estoy informada porque están suspendidos los vuelos, pero antes de tomar estas medidas el Gobierno debe reunirse con las autoridades de los otros países, para no afectar las comunicaciones ida y vuelta con Venezuela”, acotó Contreras.

Sin embargo, otros usuarios aseguran que la medida anunciada por el Presidente, no ataca directamente el problema de contrabando, ya que la fuga de material estratégico es responsabilidad del Gobierno Nacional, así lo señala Ricardo González, pasajero con destino a la isla de Aruba, quien expresó que esta suspensión no esta “bien justificada” por las autoridades venezolanas. “No creo que así se resuelva el problema del contrabando, es responsabilidad de los cuerpos de seguridad evitar que cualquier material salga de nuestras fronteras, no es responsabilidad de otros países”.

Centenares de personas quedaron varadas al no poder volar de ida o vuelta tras esta suspensión anunciada por el Gobierno Nacional. El mandatario dio garantías para que los turistas y otros ciudadanos puedan continuar con sus viajes entre estos países y Venezuela luego de las próximas 72 horas. Las aerolíneas venezolanas explican a los usuarios que la decisión no es su responsabilidad y solo cumplen ordenas del Estado venezolano.

Fotos: Rafel Bastidas

