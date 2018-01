Un hombre lleno de odio asesinó a martillazos a la pareja y los dos niños en Cabimas: Podría ser del entorno de las víctimas

enero 15, 2018 - 6:20 pm

Un hombre cargado de odio habría sido el responsable de asesinar en Cabimas a una feliz pareja y a dos niños; uno de los crímenes más cruentos ocurridos en esa zona de la Costa Oriental del Lago. Entre la noche del viernes y la madrugada del pasado sábado, el comerciante Milton Eduviges Linares Quintín, de 56 años, su pareja con quien convivía desde hace casi tres años, Norelba Josefina Rodríguez Pérez, de 30, dos de los tres hijos de esta, Diego Alejandro Soto Rodríguez, de 9 años y Andrés Jesús Soto Rodríguez, de 7, fueron sometidos y atados de manos para luego quitarles la vida de la manera más cruel…golpeándoles la cabeza con un martillo.

Una casa que había comprado la pareja hace apenas un año, ubicada en la avenida principal del sector La Rosa Vieja, fue el escenario del cuádruple homicidio.

Milton Linares, fue durante años gerente de una empresa de torno en Ciudad Ojeda y tras el cierre de la misma se dedicaba a vender tornillos. En su unión marital tuvo tres hijos, dos varones y una hembra, todos ahora adultos. Hace pocos años se separó de su esposa e inició una vida con Norelba Josefina, un ama de casa madre de tres niños, los dos antes mencionados y uno de cinco años que afortunadamente para el momento del dantesco crimen se encontraba en casa de su abuela paterna, Yanira Morillo de Soto, en el sector Tierra Negra.

Todos llevaban una vida normal y tranquila. Milton hace unos dos meses vendió su auto Chevrolet Optra pero se quedó con un viejo Century que trataba de reparar y por ello lo mantenía en el garaje de su casa. A los cuatro integrantes de esa familia los vieron por última vez el viernes 12 de enero como a las siete de la noche. Habían visitado el centro comercial Costa Mall y a esa hora llegaron a la residencia.

Se presume que fueron tres los asesinos. Al menos uno de estos era conocido de Milton y no se descarta que sea hasta pariente. En la casa no violentaron nada para entrar. Al parecer el comerciante le dio acceso por ser conocidos. Una vez adentro a todos los ataron. Luego se ensañaron con ellos hasta liquidarlos a martillazos.

Nadie se enteró de los horrendos asesinatos hasta las diez de la mañana de ayer domingo. Un amigo de las víctimas de nombre Rubén Rosales, llegó hasta la casa de estos en la Rosa Vieja en su moto. La primera vez llamó y no recibió repuesta. A eso de las diez de la mañana regresó e igualmente nadie le contestó, esta vez decidió entrar pues observó el portón principal medio abierto. Al asomarse por la ventana vio el cuerpo sin vida de su amigo Milton tirado en el piso de la cocina con sangre en su rostro. Rosales rápidamente se dirigió al sector El Lucero y dijo haberle notificado del macabro hallazgo a Eduardo Rodríguez, pariente de Morelba. A los pocos minutos esa zona de La Rosa Vieja estaba cundida de familiares de las víctimas, vecinos alarmados y policías.

La primera versión surgida apuntaba a que el crimen había sido ejecutado por el hampa común para robar al grupo familiar pero los delincuentes no se habrían llevado nada de valor. Por la forma como se ensañaron contras las víctimas los investigadores manejan una posible venganza como móvil de los homicidios. Los detectives de la base de homicidios del CICPC subdelegación Cabimas, investiga el entorno tanto de Milton como Nolrelba. Esta mañana trascendió que uno de los hijos del comerciante había sido llevado a la sede de la policía científica para ser interrogado. Hasta los momentos los investigadores no han practicado ninguna detención. Sospechan que quien planificó los homicidios buscaba dinero que Miltón tenía guardado o que le adeudaba y por alguna razón no le dio.

Los cuatro cadáveres fueron llevados en una furgoneta del CICPC al cementerio viejo de Cabimas alojado en la carretera “H” debido a que estos tenían 48 horas de haber sido asesinados y sus estados estaban cerca de la putrefacción. Vecinos de la zona ya habían percibido el mal olor que la mañana del domingo salía de la casa Milton y Norelba.

En el campo santo decenas de parientes de esta mujer asesinada no salían de su asombro por la forma cruenta como les quitaron la vida y se observaron desgarradoras escenas de dolor.

La colectividad de Cabimas se siente indignada por ese cuádruple homicidio cometido con la más grande de las brutalidades. Le exigieron al gobernador Omar Prieto que intervenga con sus hombres del DIEP- CPBEZ si el CICPC no puede resolver ese caso. “Esos crímenes no pueden quedar impunes. Ya deberían haber pistas para dar con los asesinos”, dijeron allegados a la familia Rodríguez.

Noticia al Día

Fotos: José López