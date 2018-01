Serena Williams no jugará en el Abierto de Australia

enero 4, 2018 - 9:27 pm

La vigente campeona del Abierto de tenis de Australia, la estadounidense Serena Williams, anunció este viernes que no participará en dicho torneo al considerar que aún no está al nivel necesario tras su maternidad.

La ganadora de 23 Grand Slam regresó el mes pasado a las pistas, tras casi un año alejada de ellas, en el torneo de exhibición de Abu Dabi, en el que perdió frente a la letona Jelena Ostapenko.

Su último partido en una competición antes de eso había sido en la final del Abierto de Australia, hace un año, en la que ganó a pesar de estar embarazada ya de dos meses.

“Después de competir en Abu Dabi me di cuenta de que, aunque estoy muy cerca, aún no me encuentro donde personalmente me gustaría estar”, dijo en un comunicado.

Serena Willims no quiere solo competir, quiere ganar

“Mi entrenador y mi equipo siempre me han dicho: ‘Ve solo a los torneos cuando estés preparada para llegar hasta el final'”, explicó Serena Williams. “Puedo competir, pero no quiero únicamente competir, quiero hacer mucho más que eso y para hacerlo necesitaré un poco más de tiempo”.

“Dicho esto, y aunque estoy decepcionada por ello, decidí no competir en el Abierto de Australia este año”, señaló.

La decisión supone que la posibilidad de igualar a la leyenda del tenis Margaret Court, quien logró 24 grandes títulos, deberá esperar.

La apertura del Grand Slam quedará así privada de otra gran estrella, después de que el británico Andy Murray y el japonés Kei Nishikori decidieran retirarse este jueves por lesión.

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, expresó su admiración por los esfuerzos de Williams por regresar a las canchas.

“Que Serena Williams es una campeona ha quedado demostrado con los esfuerzos hercúleos que ha hecho en los últimos meses en su deseo de disputar el Abierto de Australia”, consideró. El torneo comienza el 15 de enero en Melbourne.

AFP