enero 6, 2018 - 4:51 pm

Salomón Rondón sigue inspirado con el West Bromwich Albion al marcar este sábado uno de los goles de su equipo frente al Exeter City por la FA Cup de Inglaterra.

El delantero criollo no perdió el tiempo en el partido de este sábado al fusilar las redes apenas corría el minuto dos. “Salo” agarró un rebote en la media luna y no dudó en sacar un potente disparo de pierna derecha.

La segunda anotación de los “Baggies” llegó en los botines de Jay Rodríguez al 25′, para sentenciar el pase a la cuarta ronda del certamen, y despidiendo al equipo de la cuarta división.

El “Gladiador” logra su quinto gol en la temporada, donde también acumula par de asistencias. En su último partido en la Liga contra el West Ham dio un pase a gol.

Salomón Rondón se mostró contento con su anotación, que publicó en sus redes sociales una foto de ese momento.El West Bromwich Albion, que se ubica en el puesto 19 con 16 puntos, recibe el próximo sábado la visita del Brighton por la 23ra fecha de la Premier.

We keep going! ⚽➕✅ 👍🏾 ¡Seguimos! pic.twitter.com/mAp92ziBKW

Great finish by Rondon to put us 1-0 up early on. #wba pic.twitter.com/FAKi3jYJOI

— Alex Newton (@AlexRobNewton) 6 de enero de 2018