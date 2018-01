Quién tiene el “botón nuclear más grande”: el ranking de los países que poseen las 14.995 armas atómicas del mundo

enero 3, 2018 - 4:17 pm

En su mensaje de año nuevo, el dictador norcoreano, Kim Jong-un, advirtió que “el botón nuclear está sobre su mesa todo el tiempo”. Horas más tarde, Donald Trump replicó en Twitter que él también tiene un botón nuclear “mucho más grande y poderoso”.

Es pertinente regresar entonces a una información publicada por Infobae y The Washington Post en agosto pasado, basada en un informe de inteligencia estadounidense que da cuenta de las 14.995 armas atómicas disponibles en el planeta.

Aquel informe daba cuenta de que el régimen de Kim Jong-un ya había logrado producir cabezas nucleares para sus misiles. Y contaría con unas 60 bombas atómicas, con una velocidad de producción en crecimiento.

De acuerdo con los especialistas del Bulletin of the Atomic Scientists, la Federation of American Scientists y la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos, para agosto de 2017 existían en el mundo 14.995 armas nucleares divididas entre 9 países.

Rusia es el país con más bombas atómicas, con un total de 7.000. De ellas, 1.910 están listas para ser utilizadas, 2.700 están retiradas y en proceso de ser desarmadas y otras 2.390 no han sido terminadas de ensamblar.

La otra superpotencia militar, Estados Unidos, se ubica cerca, con 6.800 cabezas nucleares, de las que 1.800 estarían listas para utilizar.

Mucho más lejos, Francia cuenta con 300, China con 270 (aunque no existe información precisa sobre cuántas de ellas están ya armadas), el Reino Unido, 215; Pakistán, 140; la India, 130; Israel, 80, y, recién al final, aparecería Corea del Norte, con sus 60.

Infobae