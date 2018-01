Mujeres de la familia Obama lucen sus bikinis en las playas de Miami

Michelle Obama and daughter Malia Obama, spotted vacationing in Miami. ❤❤ Forever my first lady. #motherdaughtergoals #michelleobama #maliaobama #theobamas #blog #blogger #america #naija #africa #asia #london #europe #beyonce #rihanna #cardib #ciara

A post shared by TheBlogAvenue (@bloggingavenue) on Jan 15, 2018 at 10:14am PST