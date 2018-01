Muguruza se pone en manos de una máquina de radiofrecuencia para recuperase por completo

enero 14, 2018 - 4:31 pm

Garbiñe Muguruza se retiró el pasado miércoles del torneo de Sídney a pesar de haber derrotado en la segunda ronda a la holandesa Kiki Bertens.

La hispano-venezolana notaba desde el lunes molestias en el aductor de la pierna derecha y, tras consultarlo con los doctores y su equipo, se retiró del cuadro por la presencia del Open de Australia a la vuelta de la esquina.

r y de disputar el título del primer Grand Slam.

La tercera favorita, que tuvo suerte de ver como su debut con la invitada Jessika Ponchet se programaba para el martes, se ha puesto en manos de su fisioterapeuta Alicia Cebrián y de una máquina de radiofrecuencia.

El aparato, que siempre viaja con ella, estimula la movilización activa de los iones presentes en los medios intra y extracelular a través de las membranas celulares, obteniendo de este modo excelentes resultados sobre el tejido que ayudan a una curación más rápida y reducción del dolor de manera no invasiva.

Cabe recordar Muguruza ya llegó justa a la pasada edición del Abierto por la misma dolencia en el aductor, que le obligaron antes a retirarse de las semifinales de Brisbane.

“Me siento mejor. Estoy entrenando todos los días y haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Espero estar sin dolor para cuando empiece el torneo. Siempre quieres estar perfecta antes de un Grand Slam, pero nunca lo estás. Pero me siento mucho mejor cada día. Es verdad, me gustaría haber jugado más partidos. Solo jugué dos, pero creo que mi nivel fue bueno, aunque el físico no me acompañó. Nunca sabes lo que es mejor, pero con la experiencia que ya tengo no creo que necesite veinticinco partidos para llegar a Australia en la mejor forma”, explicó.

Sin Serena Williams, la defensora del título, el torneo en féminas está más abierto que nunca. Simona Halep parte con ligera ventaja para mantener el cetro WTA al final del evento porque no defiende puntos. La rumana, además, viene de adjudicarse la corona en Shenzhen. Halep sería una hipotética rival de Garbiñe Muguruza en las semifinales.

Agencias