enero 11, 2018 - 12:07 am

Los Marlins de Miami recibirán a los Cachorros de Chicago, el 29 de marzo, para poner en marcha el ‘Opening Day‘ y la temporada del béisbol de Grandes Ligas.

El partido en el Marlins Park comenzará a las 12:40 pm, media hora antes que los Mets de Nueva York reciban a los Cardenales de San Luis, y los Tigres de Detroit a los Piratas de Pittsburgh.

Los campeones Astros de Houston visitarán a los Rangers de Texas.

Todos los equipos jugarán en el primer día de la temporada por primera vez desde 1968.

El resto del itinerario para el día inaugural en la Liga Nacional: Filadelfia-Atlanta, Washington-Cincinnati, San Francisco-Dodgers de Los Angeles, Milwaukee-San Diego, y Colorado-Arizona.

En la Liga Americana: Minnesota-Baltimore, Yanquis de Nueva York-Toronto, the Los Angeles Angels at Oakland, the Chicago White Sox at Kansas City and Cleveland at Seattle.

AP