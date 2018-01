enero 15, 2018 - 7:28 pm

El ejecutivo nacional, Nicolás Maduro, anunció durante su discurso de Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la implementación de un nuevo sistema de bonos mensuales a familias registradas con el Carnet de la Patria así como una ayuda económica mensual a las mujeres embarazadas registradas .

“Anuncio que el movimiento somos Venezuela y el Ministerio de la Mujer, garantizará la incorporación de 4 millones de hogares para ser protegidos por un sistema de bonos que serán asignados de manera mensual a familias desde dos integrantes hasta 10 integrantes”, expresó.

En este sentido, el presidente presentó una tabla de bonos que serán destinados como ayuda a las familias venezolanas de acuerdo a sus números de integrantes. El ingreso mínimo por familia será de 320 mil bolívares para un núcleo de dos integrantes y hasta 1 millón 680 mil bolívares por una familia de 10 personas.

Explicó que las asignaciones se realizarán a través del código VeQR del Carnet de la Patria.

En un mismo contexto, el primer mandatario nacional enumeró la cifra de embarazadas registradas en el Carnet de la Patria en 151 mil 13 mujeres.

“500 mil mujeres por año dan a luz, un promedio de 250 mujeres están embarazadas por año…Propongo protegerlas a todas, el código VeQR me ha permitido conocer a las primeras 151 mil, la meta es protegerlas, ayudarla no importa si es o no primeriza”, dijo.

Al mismo tiempo, expresó: “A partir de este mismo enero a las que ya están registradas que les voy a dar un bono de 700 mil bolívares durante todo el embarazo y un bono de un millón a la fecha del parto con todo el apoyo médico y la ayuda se les dará a aquellas que vayan siendo anexadas al sistema por los voluntarios de Somos Venezuela y el Ministerio de la Mujer”.

Maduro también anunció lo que será un nuevo sistema de apoyo y protección de los estudiantes de educación superior incluyendo los estudios de postgrado. “Quiero hacer una nueva jornada de carnetización en todas las universidades del país, públicas y privadas para ayudarlos con una beca mensual”, sentenció.

Ordenó, además, la entrega de un bono de respaldo de 700 mil bolívares a todas las personas con discapacidad a través del Carnet de la Patria.

Noticia al Día