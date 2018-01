Maduro presenta su mensaje anual: “Nivel de pobreza bajó a 18 puntos y la pobreza extrema a 4.4 en el 2017”

enero 15, 2018 - 6:21 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, presenta este lunes en el Palacio Federal Legislativo su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “Recordemos como nuestro pueblo ha enfrentado todas las arremetidas de las fuerzas imperiales contra el empeño de nuestra patria de construir su propio camino”, expresó al inicio de su alocución.

El mandatario llegó acompañado de la primera dama, Cilia Flores; el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, así como el tren ejecutivo de la ANC.

“En los años 2014 y 2015 presenté el informe de la nación ante la Asamblea Nacional, donde permanecía una mayoría chavista y que estaba a los servicios del país (…) Es importante recordar que los primeros 15 años de funcionamiento del Poder Legislativo fueron ejemplares”, recordó el jefe de Estado en referencia a su presentación ante la ANC.

Maduro tildó de “fracaso” la gestión actual de la Asamblea Nacional, actualmente declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. “El fracaso político más grande que jamás se haya visto en un parlamento nacional lo ha hecho la asamblea adecoburguesa”, insistió.

“Año tras año hemos visto transitar la verdad del tiempo histórico que nos ha tocado vivir; desde aquí, desde la ANC le doy un saludo al digno pueblo de nuestra amada Patria”, comentó.

En el 2017 nuestro pueblo ha enfrentó todos los ataques de fuerzas imperiales

El primer mandatario nacional comentó que el 2017 a pesar de tener dificultades, fue un año de avances sociales, políticos y heroicos.

“Que lo escuchen en el mundo, como la prueba que pasó nuestro pueblo en el 2017, no se conoce otra similar en la historia que haya sido aplicada de manera salvaje y sistemática durante tanto tiempo, la desesperación los llevó a los extremos más grandes…No hubo fórmula dentro de los mecanismos de la llamada Guerra No Convencional que la derecha fascista no intentara contra el pueblo”, expresó.

A su juicio, cuando hacen eso no le hacen daño al gobierno sino al mismo pueblo.

Misión Vivienda

Maduro se refirió al balance de la Gran Misión Vivienda Venezuela durante su gestión en el 2017 asegurando que se logró su consolidación en todo el país.

“En 40 años de burguesía solo se construyeron un poco más de 144 mil hogares y nosotros en seis años hemos entregado 1.932.869 viviendas lo que significa más del mil por ciento”, explicó.

“Yo tengo que decir que la próxima semana tendré el honor de lograr entregar la meta de dos millones de viviendas especificadas por el comandante Chávez en su plan de gobierno. Lo vamos a lograr, llegaremos a dos millones de hogares mucho antes de la fecha que propuso nuestro comandante”.

Detalló que lanzará próximamente un plan de expansión de la GMVV dirigida a la juventud.

Seguridad social

El primer mandatario nacional destacó que durante el 2017 se logró el “mayor de los avances” con la implementación del Carnet de la Patria.

“Más de 16 millones de carnetizados tenemos hasta el momento. Con Carnet de la Patria y el código VQR el pueblo tiene acceso directo a las políticas sociales, solo en el último trimestre más de 200 mil abuelos entraron a la nómina de pensionados”.

Al respecto, comentó que el Gobierno logró el 93% de pensionados y que espera que en los próximos 4 meses se alcance el 100% a través del Código VeQR.

Por otra parte, recordó que “en el 2017 se cumplió el primer año de los Clap… En los meses de abril, mayo y junio, hay que ver cuantas cosas hicieron para impedir que distribuyéramos alimentos al pueblo y hasta grupos terroristas de Primero Justicia y Voluntad Popular, mandaron a quemar más de 50 centros de acopio de los Mercales”, dijo.

Recalcó que en los próximos días abrirá un proceso de inscripción Barrio Adentro.

Desempleo bajó a 6 puntos

Maduro comentó que en el 2017 la cifra de desempleo bajó a 6 puntos y, a su juicio, el Plan Chamba Juvenil, fue importante en este renglón. “En el año 2017 bajamos el desempleo a 6 puntos, con guerra económica y guarimba, más todas las formas brutales de guerra económica, logramos bajar el desempleo”.

Detalló que el 60% de los trabajadores se encuentran incluidos en el empleo formal y rescató que en el año pasado el sueldo fue aumentado en seis ocasiones. “Defendiendo el empleo y los ingresos de los trabajadores en el 2017 hubo seis aumentos salariales”.

Con respecto al empleo informal, el presidente indicó que en el años 2017 hubo un leve incremento de la cifra de empleo informal el cual subió de 38.7% a 39.2%.

Maduro pidió, además, el apoyo del pueblo en cada una de sus políticas para defender el ingreso de los trabajadores. “La oligarquía nos ha subido constantemente el precio de los bienes y servicios pero yo he defendido como gato pansa arriba al pueblo, porque yo me declaré como protector de los humildes y de los trabajadores”, afirmó.

Pobreza extrema bajó a 4.4 puntos

En cuanto a los indices de pobreza, el Ejecutivo nacional mostró gráficas que señalan que durante la gestión del 2017 los indices de pobreza bajaron a 18 puntos y la pobreza extrema se ubicó en 4.4.

“El año pasado la la disminución de la pobreza bajó a 18 puntos y de la pobreza extrema a 4.4. Con todas nuestras políticas sociales hemos defendido los logros y bajado la pobreza extrema en el país”, puntualizó.

Nuevo Dicom

Felicitó a las autoridades del Banco Central de Venezuela que desde hace una semana están estudiando un nuevo funcionamiento del Dicom para tener acceso a las divisas.

“Estoy autorizando a las personas que envían remesas desde el exterior para que abran cuentas en dólares en la banca nacional y sean subastados a través del sistema de ofertas Dicom y de esta manera puedan ayudar a sus familias”.

Corrupción en Pdvsa

El Ejecutivo se refirió a los hechos de corrupción en Pdvsa que fueron develados por el Ministerio Público a finales del año 2017.

“La corrupción nos había tumbado un millón de barriles diarios, ahora toca recuperarnos, hacer justicia y recuperar la producción este año será esencial para eso”, garantizó.

“Yo llegue a confiar en algunos compañeros que le di el máximo rango como ministros y presidentes de Pdvsa y hoy debo decir que se armó una trama de corrupción y conspiración que solo buscó una paralización silenciosa de la industria… Yo le digo al fiscal general, Tarek William Saab, y al ministro y presidente de petróleo, Manuel Quevedo, a que armen equipos de trabajadores honestos y que las investigaciones sobre los corruptos vayan a los más profundos niveles, caiga quien caiga”.

El Petro será el centro del gobierno en el 2018

El 4 de diciembre de 2107 lancé la criptomoneda El Petro respaldada en el petróleo y muy prontamente también será fortalecida con las riquezas en oro y diamantes del país.

Dejó en claro que la consolidación de la criptomoneda va a ser el centro de la tarea del gobierno en el 2018.

“Respaldada con el campo número 1 del Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, más de 5 mil millones de barriles de petróleo, hicimos al Petro, una moneda digital que romperá todos los cercos financieros en contra de nuestra patria”

