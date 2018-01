Luis Vicente León: Crisis económica no puede esperar por el diálogo

enero 11, 2018 - 11:57 pm

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, comentó este jueves que la situación económica de Venezuela es grave y que no puede esperar a lo que arroje la negociación de diálogo entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática en Santo Domingo, República Dominicana.

Mencionó que se debe aplicar una estrategia para la solución de la crisis. “La situación económica venezolana es grave y el impacto en la población dramático. El acuerdo más importante que requiere el país en este momento es alrededor de la estrategia para abordar la crisis y esto exige un cambio de modelo, financiamiento fresco y participación privada”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No se puede esperar que de las negociaciones salga un acuerdo que garantice un cambio de gobierno. Eso no va a pasar, no importa cuánto se desee. Pero si es posible presionar acuerdos que logren cambios en la conducta del gobierno y que esto abra nuevas posibilidades a futuro”, acotó.

Opinó que el entorno nacional actual debe analizarse en función de las realidades.

“Hay dos formas de analizar el entorno. En función de los deseos y en función de las realidades, nos gusten o no. Prefiero la segunda, aunque la primera es sin duda mucho más popular” dijo.

“La pregunta no es si el gobierno hará una apertura a motus propio. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. La pregunta es si la oposición tiene suficiente poder de negociación para presionar esos cambios y si los sabe usar correctamente. Si la respuesta es no, el resultado es obvio” reflexionó.

El Nacional