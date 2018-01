Luis Amaro, gerente deportivo de las Águilas, dio su análisis de la temporada: “No pudimos llegar a la meta”

enero 8, 2018 - 9:21 pm

Con menos de 24 horas de la eliminación del equipo de las Águilas en la campaña 2017-18, donde el equipo se trazó como meta repetir el título y emular lo hecho en las campañas 1991-92 y 92-93, Luis Amaro gerente deportivo de la divisa occidental analizó los elementos que no permitieron superar la primera serie de postemporada ante los Cardenales de Lara.

Los rapaces fueron superados en cinco juegos por los Cardenales de Lara en una serie donde el equipo colectivamente dejó promedio de 195 y jugadores como Jermaine Curtis, José Pirela, Jairo Pérez y Cade Gotta sumaron hasta 38 compañeros esperando remolque.

“Fue una serie dura, batallamos en tres de los cuatro juegos que ellos no ganaron, fueron juegos que se fueron por detalles, no salió el batazo con corredores en las bases, embasamos jugadores pero no se pudo ligar” dijo Amaro.

Entre otros elementos analizados por el gerente rapaz se encuentra la defensa. “En la temporada regular tuvimos muchos innings de cuatro out, fue una clara diferencia con el año pasado, no dar ventajas” dijo

Los zulianos llegaron a las últimas dos semanas clasificados a la postemporada, pero sin haber asegurado una posición, Amaro realizó una autocrítica en el tema de los permisos. “Me faltó mano dura y no reconozco, dimos unos permiso que se unieron con la suspensión de Reynaldo Rodríguez y el fin del contrato de David Vidal y dimos ventaja, es una de cosas que no podemos volver a repetir” agregó

A destacar

Amaro levanta la mirada y ve en el equipo un gran presente y futuro en el material criollo, el cual seguirá siendo la base para estructurar el club de la 2018-2019. “Este año vimos el desarrollo de jugadores claves para nosotros como Herlis Rodríguez, es un jardinero que ya sabemos que podemos contar con él, al igual que otros peloteros como José Herrera, Daniel Brito, son jugadores que demostraron que están listos para esta liga, la llegada de Héctor Giménez también fue importante, es un jugador que aportó en el clubhouse al igual que Alex Romero, Jairo Pérez, Ali Castillo, José Flores, Arcenio León, Elvis Araujo entre otros que forman parte del núcleo del equipo”

Luis “yoyo” Amaro no descartó realizar cambios de jugadores criollos durante el receso de temporada. “Siempre estamos abiertos a cualquier posibilidad, si podemos hacer un cambio para mejorar al equipo lo vamos a seguir haciendo, el béisbol venezolano es un muy competitivo y la profundidad es clave, tener varios jugadores por posición, no sabes cuándo pueden limitar a alguien sobre todo con los lanzadores”

Confianza

El gerente zuliano respaldo el trabajo realizado por el cuerpo técnico del equipo. “Todos son profesionales, dieron lo mejor de ellos al igual que todos los jugadores para que el equipo ganara, es muy temprano para decir que todos van a repetir porque ellos también están haciendo carrera con diferentes organizaciones y tenemos que esperar por sus planes”

Por último, Amaro dejó un mensaje para al amplia afición de las Águilas. “Quiero darles las gracias por el apoyo, por su comportamiento en el estadio, fue una temporada difícil no pudimos repetir el campeonato, pero luego de unos días, esperaremos que termine el torneo para preparar la próxima campaña” .

Prensa Águilas