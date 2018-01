Leo Morales defenderá la arquería del Zulia FC

enero 5, 2018 - 4:18 pm

Cumpliendo esa premisa futbolística que reza que un buen equipo se arma “de atrás hacia adelante”, Zulia Fútbol Club recibió este viernes a su nueva contratación, el arquero Leo Morales, quien sumará toda su experiencia y voz de mando a la posición uno del negriazul de cara al torneo 2018.

Morales, con amplio recorrido en procesos de selección nacional de mayores y Copa Libertadores y Sudamericana a nivel de clubes, no dudó desde el primer momento en ponerse los guantes y exhibir sus condiciones desde el primer entrenamiento matutino. Su liderazgo se notó inmediatamente en los ejercicios de fútbol realizados en la cancha La Victoria.

“Estoy contento de volver a Maracaibo donde viví una parte de los inicios de mi carrera”, responde el cancerbero de 39 años de edad, quien pasó el anterior 2017 entre Carabobo FC y Academia Puerto Cabello en la división de plata. “Siempre había querido regresar pero, aunque estuve en la órbita del equipo antes, no se había podido dar. Me siento complacido de volver a esta cancha de La Victoria y verla en estas excelentes condiciones, y de saber que estoy en una institución que está haciendo las cosas bien”, afirmó Morales.

Como en casa

Para uno de los arquero vinotinto durante los Premundiales 2010 y 2014, además de la recordada Copa América 2011, le queda claro que tendrá que esforzarse al máximo para ganar su lugar en la titularidad bajo los tres palos, dado el talento que muestra Zulia Fútbol Club en esa posición.

“¡Estoy listo! Me siento bien de salud y vengo con la continuidad del último semestre haber estado en Puerto Cabello donde fui titular en la mayoría de los partidos, además aquí en el Zulia Fútbol Club me reencuentro con varios excompañeros como Grenddy (Perozo), además de los ‘profes’ Carlos y Saúl Maldonado con quienes ya compartí mientras estuve en Nacional y en Caracas; y que me conocen y saben que si asumo esta responsabilidad es para responder a la confianza y sumar en todos los aspectos a un grupo de mucho talento que está listo para pelear arriba”, dijo comprometido el guardameta oriental.

Sumaremos en ofensiva

El vicepresidente ejecutivo de Zulia Fútbol Club, Manuel De Oliveira, fue el encargado de recibir y presentar a la nueva contratación en la sede administrativa del club en el sector La Victoria.

“Leo Morales es un arquero que viene con excelentes números en 2017, tanto en ​Primera como en ​Segunda ​División, y que todavía tiene mucho que aportar a nuestro fútbol, además de representar un gran apoyo para los jugadores jóvenes de nuestra institución y ser una competencia interesante para Andrés González por la titularidad. Es una garantía y potenciará la parte defensiva”, expresó De Oliveira. “Hemos hecho énfasis en reforzar nuestra parte defensiva y lo hemos logrado; seguimos trabajando en las próximas incorporaciones ofensivas que vendrán desde el extranjero, aparte de un par de piezas más en el ataque para lograr cerrar el mercado con un equipo muy competitivo, que busca pelear nuevamente en lo más alto y regresar a las copas internacionales”, finalizó.

#Primera | La solidez y experiencia de Morales harán nuestra zaga mucho más fuerte, además que su liderazgo será de gran valía para los jugadores jóvenes. Su 2017 lo vivió entre Carabobo FC y Academia Puerto Cabello con excelente rendimiento. ⚽️⚫️🔵⚡️ #FutVE #VamosZulia pic.twitter.com/PwzjK0wnku — Zulia Fútbol Club (@Zulia_FC) 5 de enero de 2018

Texto y Fotos: Prensa Zulia FC