La FIFA investiga a fondo casos de dopaje en el fútbol ruso

enero 15, 2018 - 6:55 pm

FIFA ha intensificado su investigación por dopaje en el fútbol ruso al revelar el lunes que finalmente solicitó detalles al químico que puso al descubierto la magnitud de trampas deportivas auspiciadas por el gobierno.

The Associated Press reportó el mes pasado que Grigory Rodchenkov, el ex director del laboratorio en Moscú y Sochi, seguía esperando ser contactado por la FIFA en busca de información sobre la manera en que el fútbol fue corrompido por la conspiración de dopaje.

Pesquisa de casos sospechosos

La evidencia y la cooperación de Rodchenkov llevaron a la identificación de 34 casos sospechosos en el fútbol en una pesquisa de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) llevada a cabo por Richard McLaren. Los casos involucraron a jugadores de la selección rusa que participó en el Mundial 2014.

El organismo rector del fútbol mundial también tiene acceso a evidencia adicional de una base de datos del laboratorio de Rodchenkov que podría ayudar a llevar los casos a los tribunales.

“Después de llevar a cabo una revisión inicial de los nuevos datos del laboratorio ruso proporcionados recientemente por la AMA, la FIFA ahora ha enviado una lista de preguntas específicas al abogado asignado por la AMA para que a su vez las envíe al Dr. Rodchenkov”, señaló la FIFA en un comunicado a la AP.

McLaren de antemano proporcionó “información respecto al fútbol entregadas a él de parte del Dr. Rodchenkov”, añadió la FIFA.

El abogado de Rodchenkov en Nueva York, Jim Walden, dijo que los datos del Sistema de Manejo de Información del Laboratorio sobre el laboratorio ruso cuenta con “miles y miles y miles de archivos en un área secreta del servidor que muestran la desaparición de positivos que además beneficiaron a futbolistas rusos”.

Si bien Rodchenkov supervisó la destrucción de cerca de 8.000 controles de dopaje en 2014 cuando la conspiración salió a la luz, la AMA logró rescatar 3.000 muestras, entre ellas 154 de futbolistas. Tales muestras aún deberán ser sometidas a análisis forenses para detectar manipulación de las muestras, incluyendo marcas que pudieran indicar que las ampollas fueron abiertas por la fuerza para reemplazar la orina contaminada.

“La FIFA ha solicitado que sea realizado un análisis forense a un número concreto de muestras (seleccionadas siguiendo los criterios establecidos por la AMA) y pidió que se les dé prioridad”, afirmó la FIFA. “La AMA informó a la FIFA que el orden de prioridad será determinado por el equipo de expertos designado. El equipo de expertos aún no nos ha comunicado nada”.

Agencias