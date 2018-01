Kendall Jenner defiende su acné en la alfombra roja de los Globo de Oro

enero 9, 2018 - 5:04 pm

Ni un maquillaje expertamente aplicado ha conseguido ocultar que, en ocasiones y al igual que cualquier joven de su edad, Kendall Jenner ha tenido que lidiar con los molestos problemas de acné; la única diferencia entre la supermodelo y cualquier otra persona es que, en su caso, sus granitos acaban apareciendo en las portadas de revistas y acaparando titulares a lo largo y ancho del mundo.

Sin embargo, la joven de 22 años nunca ha permitido que un mal cutis le impida posar con maestría y con total seguridad en sí misma en cualquier alfombra roja, tal y como hizo este pasado domingo en los Globos de Oro. Una vez recuperados de la impresión que causó con su espectacular vestido negro de Giambattista Valli, muchos se percataron que, debajo de la base y el colorete que adornaban sus mejillas, se podían apreciar unos evidentes bultos que resultaban ser nada más ni nada menos que unos inoportunos granitos.

Como con todo lo que rodea a la maniquí y a su mediática familia, rápidamente se generó un intenso debate en la esfera virtual entre quienes defendían a Kendall y quienes no dudaban en burlarse cruelmente de ella. Lo que casi ninguna se esperaba es que la propia interesada tomara partido en el asunto, después de que un fan la apoyara alegando: “El que Kendall apareciera y desfilara con su acné como toda una estrella es lo que toda chica debe asimilar”,

“Nunca permitas que esa mi**da te frene”, fue la respuesta que ofreció Kendall a ese comentario para dejar claro que hace falta algo más que un problema dermatológico para hacer que se encierre en su casa.

never let that shit stop you! 😎✨ https://t.co/uXlqwJxTPf

— Kendall (@KendallJenner) January 8, 2018