Historia hoy: Nace el artista plástico Antonio Herrera Toro y se firma la Paz para El Salvador

16 de enero de 1605: primera edición del libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta primera edición se publica en Madrid, España y fue impresa en la casa de Juan de la Cuesta, a finales de 1604, saliendo a la venta en enero de 1605, con numerosas erratas, por culpa de la celeridad que imponía el contrato de edición. Esta edición se reimprimió en el mismo año y en el mismo taller, de forma que hay en realidad dos ediciones de 1605 ligeramente distintas.

16 de enero de 1813: Antonio Nicolás Briceño emite la Proclama de Cartagena. En respuesta a la evidente guerra a muerte en la que para la monarquía hispana todo reo de guerra era “…reo de lesa majestad y como tales, estaba sujeto a la pena de muerte”; Antonio Nicolás Briceño desde Cartagena de Indias donde se encontraba en calidad de expatriado, emite una proclama en la cual los bienes confiscados a los españoles, serían distribuidos entre los aliados dispuestos a la liberación de Venezuela; de igual manera, se fijaba un procedimiento de ascensos militares basado en el número de españoles que lograse matar cada miembro de su ejército.

También, la Proclama establecía la ruta a seguir para avanzara hacia Venezuela. Con sus fuerzas y luego de haber recibido en aquella ciudad el grado de Coronel marcha con sus fuerzas a la frontera venezolana; donde se encuentra con el brigadier Simón Bolívar y el coronel Manuel del Castillo, que operaban en los valles de Cúcuta, quienes le reconocen el grado de coronel y el mando de la caballería, en lo que se conoce como la Campana Admirable.

16 de enero de 1831: José Antonio Páez recibe la noticia del fallecimiento del Libertador, Simón Bolívar. Mediante comunicación escrita del General en jefe Rafael Urdaneta, José Antonio Páez recibe la noticia del fallecimiento de quien había logrado la liberación de la patria, a pesar de las traiciones. El 24 de febrero le escribe a Urdaneta una misiva donde le manifiesta entre otras cosas lo siguiente: “su conducta particular para conmigo me hizo colocar en la clase de un amigo; no he podido saber su fallecimiento sino con un sentimiento profundo”.

16 de enero de 1857: nacimiento de Antonio Herrera Toro. Destacado artista plástico, alumno de Martín Tovar y Tovar, Antonio Herrera Toro nace en Valencia, estado Carabobo. Realizo sus primeros estudios en Caracas en el colegio La Viñeta del sabio alemán Adolfo Ernst. En 1875 el presidente Antonio Guzmán Blanco le concede una beca para estudiar arte en París y luego en Roma. Para el año de 1883 pinta Los últimos momentos del Libertador, para la exposición Nacional con motivo del centenario del nacimiento de Simón Bolívar.

Su carrera de pintor la alterno con la de periodista, utilizando el seudónimo de Santoro para firmar algunos de sus escritos. Entre sus obras más importante están: La Caridad, La muerte de Ricaurte, Batalla de Ayacucho, Retrato de Antonio José de Sucre.

16 de enero de 1916: fundación en Maracaibo del Colegio Nuestra Señora del Pilar. La Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, llegaron a Maracaibo en 1890 con el fin de atender los enfermos del Leprocomio de la Isla de Providencia, el Hospital de Chiquinquirá, la casa de Beneficencia, la Escuela Pía de San José de Calasanz, el Asilo de Huérfanos y el Manicomio de Maracaibo.

También fundaron el colegio Nuestra Señora de la Academia, situado en el Milagro, el cual más tarde trasladaron a la calle Obispo Lazo, en la esquina con la de Bolívar, cambiándole el nombre a Colegio de El Pilar en 1916. En esta institución han recibido educación de buena calidad y bajo los principios cristianos, numerosas generaciones de jóvenes zulianos.

16 de enero de 1961: designación de Domingo Roa Pérez, como Obispo de la diócesis de Maracaibo. Esta designación fue obra del Papa JUAN XXIII. Fue el último obispo de esta diócesis para convertirse en el primer arzobispo de Maracaibo. Creó 20 instituciones educativas entre escuelas, liceos y preescolares, de los cuales el primero fue la escuela arquidiocesana María Auxiliadora, la Universidad Cecilio Acosta, el complejo Instituto Niños Cantores del Zulia, el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y el Centro Vocacional. Fundo también el Museo Arquidiócesano Obispo Rafael Lasso de la Vega y el Templo Bautismal de Urdaneta.

16 de enero de 1986: 31 Años de la elevación a Venerable del Médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Esta proclamación reviste para la feligresía católica venezolana gran importancia por cuanto la misma se asume como antepenúltimo escalón en el camino a la inscripción como santo de la Iglesia Católica. Correspondió al Papa Juan Pablo, esta elevación. Ese día el Papa señalo “Saludo a la peregrinación de Venezuela, en honor del venerable José Gregorio Hernández (…) Que vuestra visita a la tumba de San Pedro os ayude a incrementar vuestra fe y vuestro amor a la Iglesia”.

16 de enero 1991: se inicia la guerra del Golfo Pérsico entre Irak y Kuwait. En lo que para Estados Unidos de Norteamérica se llamo la “Tormenta del Desierto” y para Saddam Hussein la “Madre de Todas las Batallas”, el conflicto fue promovido por los Estados Unidos de Norteamérica, acompañado por una coalición de países. Los bombardeos sobre la ciudad de Bagdad, capital de Irak, se inician al anochecer del mismo día 16 de enero, con el objetivo principal que Hussein abandonara el poder, y así lograr el control del Emirato, productor importante de petróleo en el mundo.

16 de enero de 1992: se firma la Paz para El Salvador. Mediante los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en Ciudad de México, el gobierno salvadoreño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional logran la Paz, luego de 12 años de conflicto.

Entre los Acuerdos están el cese de los enfrentamientos entre las partes en conflicto; la distribución de tierras en zonas conflictivas, acceso de los trabajadores a la propiedad de empresas privadas, la garantía de participación política de los insurgentes y la creación de un foro económico y social para en nuevos diálogos resolver los problemas del país en estas áreas.

