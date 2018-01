Florido: “No ha iniciado el proceso de negociación de este jueves”

enero 11, 2018 - 5:57 pm

El presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y miembro del equipo del diálogo, Luis Florido, informó que el proceso previsto para este jueves no ha comenzado” porque “hay un punto previo de identificar quien con quien está negociando”.

En entrevista a Gente de palabra, el diputado dijo que la decisión de que se existan la negociación dependerá de si la misma se torna seria o no, “si esto fracasa por responsabilidad el gobierno lo diremos.; ellos tienen que ceder no nosotros, no tenemos nada que ceder”.

“No vamos a validar la ANC porque es ilegal, no podemos quitar sanciones porque eso lo hace la comunidad internacional”, acotó.