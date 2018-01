Estallan las redes sociales ante palabras “vergonzosas” de Trump

enero 12, 2018 - 4:21 pm

Representantes políticos y ciudadanos de distintas nacionalidades han condenado los comentarios “discriminatorios” y “racistas” de Donald Trump a través de las redes sociales.

Tras las polémicas palabras enunciadas este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las cuales calificó como “países de mierda” a las naciones de El Salvador y Haití, se han generado múltiples reacciones en las redes sociales en contra del mandatario.

El ex primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, aseveró que las declaraciones de Trump son “una falta de respeto e ignorancia nunca antes visto en la historia reciente de los EE.UU.”. Agregó que se trata de algo “totalmente inaceptable”.

SHAME ON TRUMP! The world is witnessing a new low today with this #ShitholeNations remark! totally unacceptable! uncalled for moreover it shows a lack a respect and IGNORANCE never seen before in the recent history of the US by any President! Enough is enough!!

— Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) January 12, 2018