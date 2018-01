“Espero prontos resultados verificables del diálogo”, dijo Maduro

enero 12, 2018 - 7:02 pm

El presidente de la república, Nicolás Maduro, comentó tener expectativas sobre las deliberaciones que resulten de las negociaciones de diálogo entre las delegaciones del gobierno y de la oposición que se reúnen este viernes en República Dominicana.

“Aspiro que las deliberaciones de la mesa de dialogo en República Dominicana, con la dirección del presidente Danilo Medina, tengan resultados verificables y prontos…Lo digo porque estamos hablando con una oposición que viene saliendo de la violencia, pero yo les digo, es lo que tenemos y me veo en la obligación de dialogar con esa oposición”, declaró durante la reunión extraordinaria del Alba que se realizó esta tarde en Caracas.

Afirmó que Jorge Rodríguez, encargado de la delegación del gobierno a favor del dialogo, denunció en la reunión de hoy y ante el presidente de República Dominicana, las persecuciones que algunos países tienen contra Venezuela.

“Colombia nos les ha montado una persecución a nuestros barcos llenos de comida y carne, en Diciembre se pudrieron los perniles, es una persecución diaria, no pasa un día donde no nos secuestran alguna cuenta en divisas en el mundo, pretenden un bloqueo total contra Venezuela, pero afortunadamente no lo han logrado y no lo harán, Venezuela saldrá airosa y este año tendremos con todas las garantías las elecciones presidenciales”, manifestó.

El Ejecutivo Nacional criticó que desde países potencia se le acuse de ser un dictador. “A mí se me acusa de ser un dictador y de tanto repetirlo hay gente que lo cree; así me dicen en un reportaje de la televisión europea, pero es imposible que yo sea un dictador porque nosotros venimos de defender la democracia, la independencia y la participación del pueblo en todas las áreas, venimos de la escuela, de los sindicatos, no defendemos intereses ni privilegios. Defendemos al pueblo y su palabra”, señaló.

Noticia al Día