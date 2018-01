El rey Elvis Presley cumpliría hoy 83 años

enero 8, 2018 - 5:31 am

De seguir vivo, hoy tendría 83 años. Elvis Presley nació un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi. Con solo 10 años actuó por primera vez en público. Con 13 años se trasladó a Memphis, Tenessi. En 1954 llamó la atención de un cazatalentos, Sam Phillips dueño de la discográfica Sun Records. Sam decía una y otra vez: ‘Si pudiera encontrar a un blanco que tuviera un sonido negro y un sentimiento negro, podría hacer mil millones de dólares’.

Elvis grabó un disco con dos canciones. Una de ellas era ‘MY HAPPINESS’. Más tarde contaría que este disco fue un regalo para su madre, a la que adoraba.

Su primera grabación de estudio acabó por dar sus frutos y grabó “THAT´S ALL RIGHT MAMA” … El DJ Dewey Phillips pinchó el disco de Elvis y fue todo un éxito.

Después ya vino Tom Parker el que fuera su representante durante toda su vida, y que consiguió un contrato con RCA con la que conseguiría tantos éxitos. Su primer sencillo «Heartbreak Hotel» publicado en 1956, se convirtió en número uno de las listas.

Los años posteriores serían tristes en lo personal para Elvis con la pérdida de su madre en 1958. Una época en la que hacía el servicio militar en Alemania. Su fans no paraban de crecer y su vuelta fue apoteósica.

En los 60 cosechó grandes éxitos en las listas con temas como ARE YOU LONESOME TONIGHT? o It’s Now or Never. Aquí tenéis una versión de la primera en la que el Rey del Rock no puede aguantar la risa.

Fueron años de conseguir números 1 en las listas sin parar. En los años 67 y 68 lanzó 8 sencillos pero no logró una buena posición. Entonces cerró un contrato con la CBS para hacer un programa navideño y el show “Comeback Special” rodeado por un reducido público en el escenario y enfundado en su cazadora de cuero.

Después de ese gran éxito grabó en el American Sound Studio uno de sus álbumes más conocidos ‘From Elvis in Memphis’. Incorporaba canciones como ‘In the Ghetto’. Con ‘SUSPICIOUS MINDS’, llegó al número uno en la lista Billboard.

Los 70 fueron años de conciertos en las Vegas. Su contrato con el Hotel Internacional le subía al escenario dos veces cada noche, pero también en el estadio ‘Houston Astrodome’.

Una vez acabados los compromisos en Las Vegas, inició una gira por el sur de Estados Unidos. En 1973 llegó el divorcio de su mujer Priscilla Presley con la que estuvo casado desde 1967 y con la que tuvo a su hija Lisa Marie.

En 1973, Presley ofreció un concierto que quedó para la historia ‘Aloha from Hawaii’ al ser el primero en emitirse por satélite a nivel internacional. Consiguió una audiencia de mil millones y medio de espectadores.

En 1973 dio 168 conciertos. Siguió trabajando mucho y su salud se fue deteriorando. Su muerte llegó en el 77.

Telemadrid