Dos protestas se han registrado en Táchira en menos de 24 horas

Dos protestas por comida se han registrado en las últimas 24 horas en el estado Táchira. La primera durante la noche del martes en la población de Las Mesas en el municipio García de Hevia, y la segunda se llevó a cabo miércoles en el sector El Viajero de la Autopista San Cristóbal – La Fría, que comunica a la entidad con el estado Mérida.

La manifestación en El Viajero la realizaron estudiantes del Liceo Luis López Méndez de la ciudad de Táriba, municipio Cárdenas, a escasos 10 minutos de la ciudad de San Cristóbal, quienes comenzaron a quemar cauchos y a exigir la entrega del Servicio de Alimentación Escolar -SAE-, pues no tienen como alimentarse.

Vecinos del sector se sumaron a la protesta, pues aseguran que el salario ya no soporta los altos precios de la comida. “Los acompañamos porque ya no aguantamos más, nuestras ollas están vacías”, expresó un manifestante que prefirió no ser identificado.

El dirigente de Primero Justicia en Cárdenas, Jesús Corona, manifestó que los mercados de la localidad se mantienen con poca comida, y que son pocos los ciudadanos que pueden trasladarse a la ciudad de Cúcuta a adquirir alimentos.

“A esto se suma que al Liceo no llegan alimentos. Nuestra juventud no aguanta más, no tienen como alimentarse”, añadió.

La protesta del martes se llevó a cabo en Las Mesas, municipio García de Hevia, la cual dejó como resultado cuatro vehículos de la Guardia Nacional -GN- quemados.

Según relató José Carrillo, habitante de la zona, un camión que llevaba cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción -Clap- se negó a venderle a la comunidad, por lo que la situación se volvió tensa y terminó en quema de cauchos y de los vehículos.

