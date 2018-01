¡Desalmado! Le daba terribles palizas a su mujer y enviaba fotos a sus amigos

enero 12, 2018 - 6:42 am

No cabe duda de que hay amores que matan, amores tóxicos, amores disfrazados de falsedad, tras una aparente personalidad buena se puede esconder una persona cruel capaz de dañar sin remordimiento alguno a quien dice ¨amar¨, pero es bueno recordar que el que ama no daña, lamentablemente hay personas tan cegadas, tan carentes de amor que aunque estén muriendo en la relación, no renuncian, el mejor ejemplo de ello es la historia de Anastasia, pero lamentablemente no es la única que pasa por esta terrible realidad.

Anastasia Ovsyannikov de 30 años estaba casada con Maxim Gribanov de 34, ante la vista de los demás él parecía amar a su esposa profundamente, le daba un trato cordial y caballeroso pero tras la puerta de su hogar, la realidad era cruda y alarmante. Sin embargo, ella lo encubrió hasta su último suspiro.

Ambos residían en la ciudad de Lebedyan en la región rusa de Lipetsk, mismo lugar en donde hace poco Maxim fue arrestado. ¿La razón? Torturó a su esposa por más de cinco horas propiciándole incontables patadas y puñetazos en todo el cuerpo de la mujer, orgulloso de su bajo acto tomó fotografías del resultado y envió a sus amigos presumiéndoles el ¨merecido¨ que le había dado, también quería alardear todo lo que ella era capaz de aguantar. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia y la maldad?

De principio el hombre fingía ser un esposo ejemplar pero a medida que el tiempo transcurrió, mostró su verdadera cara pero amigos y familiares decidieron no meterse por no considerarlo ¨su asunto¨, además, Anastasia siempre defendió a su esposo, lo justificaba y negaba el maltrato que recibía por parte de él. Conforme pasaba el tiempo las humillaciones y represiones eran cada vez más notorias, con frecuencia la minimizaba y agredía pero lamentablemente ante el mínimo acto de reconciliación, ella cedía. Un círculo vicioso del que pocas personas logran escapar.

Además de la violencia física, Maxim también ejercía violencia mental sobre su esposa, la obligó a dejar su trabajo, sus pasiones, a cambiar sus gustos y hábitos, a dedicarse a él en todo sentido, a dejar de lado a su familia y amigos, no podía vestir como ella deseaba ni tampoco salir sin él, evitaba a toda costa que el hombre se disgustara o darle el mínimo motivo para una escena de celos.

Durante una reunión con amigos a la cual asistieron ambos, sin importar quienes estuvieran presentes, Maxim mostró su verdadera cara y furioso simplemente porque su mujer había sido amable con un mesero, la sacó del lugar a empujones y hablándole fuerte, incluso llegó a bofetearla y cuando miró que los amigos se acercaron, hizo que Anastasia se subiera rápidamente al auto. El hombre la llevó a casa y ahí continuó golpeándola sin parar, sin importar las suplicas de ella, sin importar lo mucho que la estaba lastimando.

Después de un par de horas la llevó al hospital inventando toda una historia para justificar las graves heridas de Anastasia, lamentablemente los médicos a pesar de hacer lo posible no lograron salvarla, la mujer cayó en coma y posteriormente después de estar unos días en cuidados intensivos, murió.

A pesar de lograr estar unos minutos ¨consciente¨ antes de morir, Anastasia no delató al autor de todos los golpes que le darían la muerte, desafortunadamente ella estaba en una grave condición de apego, mismo que hizo que jamás dijera que era precisamente su esposo quien la maltrataba de una manera tan salvaje, pensando siempre que lo hacía por ¨amor¨.

Luego de lo ocurrido, amigos de Maxim confesaron que este también propiciaba terribles golpes a su primera esposa, por fortuna ella logró huir a tiempo antes de tener un final tan lamentable como el de Anastasia y debido a que sabían de lo que el hombre era capaz, jamás quisieron meterse, pero su cobardía e indiferencia hizo que una mujer perdiera la vida.

Al no tener las pruebas contundentes puesto que la víctima nunca denunció al agresor, Maxim continua libre y un caso más de violencia a la mujer se suma a la impunidad, ¿hasta cuándo dejaremos el egoísmo de lado y ayudaremos al prójimo? Hoy fue Anastasia pero mañana podrías ser tú o alguien de tu familia, por favor, ¡no te quedes callado y denuncia!

