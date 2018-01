Demi Lovato dejó en schock a todos tras besar a su bailarina en pleno show

enero 4, 2018 - 4:50 pm

El pasado 31 de diciembre, Demi Lovato realizó un show en Miami, en el que sorprendió a todos los asistentes luego que le diera un beso en la boca a su coreógrafa, Jojo Gómez.

Según podemos ver en las publicaciones de Instagram de Demi Lovato, el beso sucedió justo en medio de la coreografía de “Cool for the Summer”.

Tanto Demi Lovato como Jojo Gómez compartieron el momento en sus perfiles de Instagram, el que fue aplaudido por los fanáticos. Ambas escribieron: “Feliz 2018. Primer beso”.

Las imágenes compartidas por Demi Lovato causaron furor en Instagram, pues llegó a tener más de un millón de “Me gusta” y un sinfín de comentarios.

“Eres una gran inspiración para mí”, “Eso me encanta”, “Demi Lovato, my love”, “Dios mío, te ves tan malditamente caliente y esto es increíble, no puedo”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Como se recuerda en el documental de la vida de Demi Lovato, ella confesó que le gustan los hombres tanto como las mujeres.

Agencias