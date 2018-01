Conmoción en Argentina: Hija de policía mató a su novio con el arma de su padre

enero 3, 2018 - 10:02 pm

Un joven fue asesinado de dos balazos en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Fernando Pastorizzo, de 20 años, fue encontrado el viernes muerto al lado de su moto y con todas sus pertenencias en los bolsillos. Tras varias horas de incertidumbre, su ex novia Nahir Galarza, de 19 años, hija de un policía, confesó la autoría del crimen.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 5 en el cruce de calles General Paz y Del Valle, en la ciudad entrerriana. El fiscal de Gualeguaychú Sergio Rondoni Caffa confirmó que el joven recibió dos disparos efectuados con una pistola calibre 9 milímetros, uno de los cuales ingresó en la zona del corazón con orificio de salida en la espalda.

Según las fuentes policiales, el episodio fue descubierto cuando un remisero que pasaba por el lugar observó el cuerpo tirado en la calle y con el rostro cubierto de sangre, por lo que alertó a los investigadores. Algunos testigos habían señalado que vieron a una persona huir de la escena del crimen, pero no lograron identificarlo.

“Ya no estaba en el lugar esa otra persona que había visto previamente junto al muchacho caído y que no pude determinar si era un hombre o una mujer, porque a esa hora todavía estaba oscuro, pero al lado de la moto caída había dos cascos. Esa segunda persona, cuando regresé ya no estaba ahí”, dijo el remisero.

Según cita el diario entrerriano El Día, la joven de 19 años se quebró ante el fiscal y dijo que fue ella quien efectuó los disparos con el arma reglamentaria de su padre. Galarza quedó inmediatamente detenida y fue trasladada a la sala de salud mental por encontrarse en un estado de shock.

Los jóvenes habrían compartido la noche del jueves en el domicilio de la acusada y luego salieron a pasear en moto. Por motivos que todavía no se conocen, Galarza le disparó a Pastorizzo con el arma reglamentaria de su padre.

La Nación