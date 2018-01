Claudio Fermín se presenta como candidato presidencial para el 2018

enero 8, 2018 - 11:35 pm

Claudio Fermín, dirigente político y sociólogo, informó este lunes que se postulará para las elecciones presidenciales que deben realizarse este año.

“Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial”, escribió mediante Twitter.

Insistió en que el candidato de la oposición debe ser unitario. “Creo en la unidad y la valoro”, publicó en sus redes sociales.

Fermín fue el primer alcalde de Caracas electo por voto popular en el periodo 1989-1993. Luego se postuló a los comicios presidenciales de 1993 por el partido Acción Democrática (AD).

Su segunda candidatura presidencial fue en 1998, pero esta vez como candidato independiante.

Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial #EstoTieneSolución #Carabobo — Claudio Fermín (@claudioefermin) 8 de enero de 2018

Reitero que soy un activista unitario. Creo en la unidad y la valoro. Creo que el candidato presidencial debe ser un candidato unitario. #Carabobo #EstoTieneSolución — Claudio Fermín (@claudioefermin) 8 de enero de 2018

Es necesario que los venezolanos vean con atención qué promueven los candidatos, no podemos dar un salto al vacío, antes de postular nombres, vamos a discutir proyectos. #Maracaibo #EstoTieneSolución — Claudio Fermín (@claudioefermin) 21 de diciembre de 2017

